“Instalação de free shop em Cáceres integra ações do Governo para desenvolvimento regional”, afirma vice-governador

A Escola Estadual Juarez Rodrigues dos Anjos, localizada no bairro Santa Laura, em Cuiabá, está prestes a passar por uma reforma geral e ampliação, com objetivo de oferecer melhores condições de aprendizagem dos cerca de 1.600 alunos que frequentam a escola em três turnos, abrangendo o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), ainda neste semestre será lançado o edital para a execução da obra que contará com um investimento do Governo de Mato Grosso da ordem de R$ 9,3 milhões.

O secretário de Educação, Alan Porto, visitou a escola na manhã desta segunda-feira (12) com objetivo de verificar as condições de estrutura e a qualidade da alimentação escolar. Na ocasião, ele conversou com a direção da escola, estudantes, professores, equipe pedagógica, psicossocial e também as merendeiras.

“Será uma reforma geral. A escola tem 19 salas e vamos construir outras seis. Em razão disso, também vamos ampliar o refeitório. A Seduc já tem o projeto e o Estado tem o recurso assegurado. Agora, vamos para a licitação e contratação da empresa responsável”, explicou o secretário.

Os projetos contemplarão melhorias em diversas áreas, incluindo acessibilidade, infraestrutura elétrica e hidrossanitária, além de um novo sistema de proteção contra descargas atmosféricas e combate a incêndios.

Para ele, a medida é essencial para atender à crescente demanda não apenas do Santa Laura, mas de bairros vizinhos como o Osmar Cabral, São João Del Rei e Jardim Fortaleza.

Alan reforçou que, em Cuiabá, também há duas licitações em andamento para construção de novos Colégios Estaduais Integrados, os CEIs. Eles vão substituir os prédios das escolas estaduais Santos Dumont e Jardim Industriário.

“Na Capital”, pontuou o secretário, “a Seduc já entregou 4 unidades CEI nos bairros Ilza Picoli, Dr. Fábio e Pedra 90. Várzea Grande também já conta com uma unidade CEI no bairro São Matheus e aguarda licitações para mais dois colégios. Nas cinco obras já inauguradas, o investimento foi de R$ 101,1 milhões”.

A Seduc vai decidir com a comunidade escolar, no momento oportuno, como procederá o funcionamento da escola durante o período de reforma.

Investimentos na infraestrutura

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), de 2019 a maio de 2025, com investimento de R$1,2 bilhão, foram entregues a municípios de todas as regiões 37 escolas novas, outras 49 unidades também novas estão em obras pelo Estado e há 9 escolas conveniadas com as licitações em andamento.

Nesse período, a Seduc ainda entregou 84 escolas reformadas, outras 96 estão em obras e 9 escolas conveniadas aguardam licitação para início das obras de reforma. A comunidade escolar também recebeu 43 novas quadras poliesportivas e outras 17 estão em obras.

