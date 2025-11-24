Saúde
Instituições interessadas devem aderir ao exame até 28 de novembro
Está aberta uma nova oportunidade para instituições participarem da edição 2025/2026 do Exame Nacional de Residência (Enare), que está com o período de adesão complementar aberto até 28 de novembro. A prorrogação visa incluir mais programas de residência médica e em área profissional da saúde, aumentando a abrangência e as vagas disponíveis no certame.
Neste ano, o Ministério da Saúde estabeleceu que instituições participantes do Enare terão prioridade na análise para concessão de bolsas do Pró-Residência, programa que financia vagas de residência em saúde de todo o país. A medida reforça a estratégia de integração entre ensino e serviço e fortalece a política nacional de formação na saúde.
O edital complementar é exclusivo para instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que tenham aderido aos editais SGTES/MS nº 6/2025 (Pró-Residência Médica) e/ou nº 7/2025 (Pró-Residência em Área Profissional da Saúde) e que não participaram da adesão inicial ao Enare, realizada no começo de 2025.
Sobre o Enare
O Exame Nacional de Residência (Enare) é um processo seletivo unificado para ingresso em programas de residência em saúde. A iniciativa busca padronizar e ampliar o acesso às vagas, oferecendo às instituições maior visibilidade e aos candidatos um sistema integrado de escolha.
Realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Enare tem entre seus objetivos: democratizar o acesso aos programas de residência em saúde; ampliar a transparência e uniformidade dos critérios de seleção dos programas; garantir oportunidades justas e isonômicas para todos os candidatos; otimizar a ocupação das vagas de residências no país; e reduzir custos operacionais das instituições aderentes ao processo de seleção de residentes.
Como funciona a adesão complementar
Residência Médica: a adesão está restrita a programas e vagas em especialidades ofertadas no Enare e que já possuam candidatos inscritos.
Residência em Área Profissional da Saúde: caso necessário, as instituições poderão solicitar formalmente o cadastro de programas ao suporte do Enare durante o período de adesão.
Instituições com programas em processo de autorização
As instituições com programas de residência em processo de autorização pela CNRM ou CNRMS, que ainda não possuem ato autorizativo, podem aderir mediante apresentação do protocolo de solicitação, conforme cada modalidade:
– Residência em Área Profissional da Saúde: protocolo de solicitação de autorização de funcionamento de programa registrado no Sistema Nacional de Residências em Saúde – SINAR;
– Residência Médica: protocolo de Pedido de Credenciamento de Programa (PCP) no Sistema Nacional da Comissão Nacional de Residência Médica (SisCNRM).
Cronograma (Enare 2025/2026)
· Período de adesão complementar: de 24/11/2025 a 28/11/2025
· Previsão da divulgação das listas atualizadas de instituições, programas e vagas: 10/12/2025
· Divulgação dos editais de matrícula pelas instituições: de 12/12/2025 a 19/12/2025
· Último período de ajustes de programas e vagas pelas instituições: de 05/01/2026 a 12/01/2026
· Oportunidade de escolha dos candidatos para admissão nos programas de residência ofertados: a partir de 22/01/2026
· Período para matrícula dos candidatos nas instituições: de 06/02/2026 a 31/03/2026 (conforme categoria de residência)
Victor Almeida
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Ministério da Saúde envia unidades móveis do Agora Tem Especialistas para fortalecer assistência em área atingida por tornado no Paraná
O Ministério da Saúde iniciou, nesta segunda-feira (24), no município de Rio Bonito do Iguaçu (PR), os atendimentos de saúde em seis consultórios móveis instalados em dois contêineres. As estruturas do Agora Tem Especialistas vão reforçar a assistência nas áreas danificadas pela passagem do tornado que devastou cerca de 90% do município, afetando mais de 10 mil moradores, em 7 de novembro. As unidades contam com infraestrutura completa e devem permanecer na região por três meses.
Cada unidade conta com três consultórios completos, equipados com desfibrilador, eletrocardiograma, computadores, impressoras, insumos e materiais para o atendimento diário. Serão ofertadas consultas médicas e de enfermagem, vacinação, atendimentos psicológicos, curativos, distribuição de medicamentos, além de pequenas cirurgias, como remoção de verrugas, pintas para biópsia, entre outros.
A entrega dos consultórios móveis equipados foi realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS). As estruturas têm capacidade para atender cerca de 50 pessoas diariamente e funcionarão todos os dias da semana, das 8h às 17h. Aos sábados e domingos, o atendimento será focado em urgência e emergência, com apoio dos profissionais da Força Nacional do SUS (FN-SUS).
Desde o início do desastre, o Ministério da Saúde mobilizou 38 profissionais da FN-SUS, Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS) e do Vigidesastres Nacional, entre psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, sanitaristas e outras especialidades. “A chegada dos containers representa um reforço essencial para garantir a continuidade do cuidado em saúde no município para a população afetada”, reforça a coordenadora de campo da Operação da Força Nacional, Verônica Erthal.
Foto: Carolina Antunes/MS
Um Centro de Operações de Emergência (COE) foi instalado junto à Secretaria Municipal de Saúde para monitorar as condições sanitárias e psicossociais da população, especialmente nos assentamentos e áreas rurais. Até o momento, a Força Nacional do SUS realizou 2.015 atendimentos em saúde mental e apoio psicossocial, 498 atendimentos assistenciais, além de 141 práticas integrativas (atividades de bem-estar individuais e coletivas).
A atuação das equipes da FN-SUS ocorre em parceria com as secretarias municipal e estadual de saúde e com a Defesa Civil, integrando a Estratégia de Apoio Psicossocial e Saúde Mental. As ações incluem acolhimento emocional de profissionais da linha de frente, suporte a pessoas desabrigadas no abrigo de Laranjeiras do Sul e atendimento em um ponto de acolhimento instalado próximo à igreja de Rio Bonito do Iguaçu.
A equipe multiprofissional oferece escuta qualificada e encaminhamentos de maior complexidade, em articulação com a assistência social. Permanecem ativas também as ações interinstitucionais com companhias de energia, saneamento e equipes de engenharia responsáveis pela recuperação de redes e pela avaliação estrutural de prédios públicos e unidades de saúde.
Entrega de medicamentos
Na última semana, o Ministério da Saúde entregou dois kits emergenciais de medicamentos e insumos estratégicos na Farmácia da 5ª Regional de Saúde, em Guarapuava (PR). O material foi distribuído às unidades que atendem a população de Rio Bonito do Iguaçu e é composto por 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos, como luvas, seringas e ataduras.
Cada kit tem capacidade para atender até 3 mil pessoas por dois meses, garantindo o abastecimento de itens essenciais à assistência farmacêutica na Atenção Primária à Saúde. A iniciativa assegura a continuidade dos atendimentos após a perda de medicamentos e insumos provocada pelo desastre, fortalecendo a resposta emergencial e o cuidado à população local.
Julianna Valença
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Mais 370 médicos selecionados devem confirmar participação no Agora Tem Especialistas para atuarem no SUS
Dois meses após a chegada dos primeiros 322 novos médicos do programa Agora Tem Especialistas, que já estão atendendo os pacientes do SUS em 156 municípios brasileiros de todas as regiões do país, o Ministério da Saúde anuncia a seleção de mais 374 profissionais. Eles poderão atuar em outras 173 cidades em regiões de desassistência, de escassez ou com maior demanda por atendimento de saúde especializado depois de garantirem suas vagas. Para isso, devem confirmar suas participações no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), da pasta, e se apresentarem no município de
alocação até a próxima sexta-feira (28).
A confirmação do profissional exige o preenchimento dos dados bancários no site e a ida ao local em que irá trabalhar, com a documentação prevista em edital (termo de adesão, diploma, CRM, RQE, certidões criminais e eleitoral). Além disso, o gestor deve conferir toda a documentação e homologar o candidato no sistema SGP. Veja ao fim da matéria um passo a passo de como o gestor deve fazer a homologação.
A formação e o provimento de mais profissionais especialistas na rede pública de saúde integram uma série de ações do programa Agora Tem Especialistas para reduzir o tempo de espera no SUS por consultas, exames e cirurgias. Ao selecionar mais médicos especializado, o programa do governo federal amplia a capacidade de atendimento da rede pública de saúde.
Agora Tem Especialistas também promove atualização profissional dos médicos do SUS
Além de atuarem na rede pública, os médicos selecionados pelo programa contarão com a mentoria de profissionais de excelência da Rede Ebserh e de hospitais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Serão dedicadas 16 horas semanais à prática assistencial e quatro horas semanais a atividades educacionais distribuídas em 16 cursos de aprimoramento em áreas como cirurgia,
ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia.
Cada curso terá duração de 12 meses e abordará temas estratégicos para o SUS, como diagnóstico, tratamento e procedimentos, incluindo cirurgias oncológicas e minimamente invasivas, endoscopia e colonoscopia, ecocardiografia, radioterapia, oncologia clínica, ultrassonografia mamária, anestesiologia perioperatória, colposcopia e doenças do trato genital inferior, com foco em capacitar médicos para ampliar a resolutividade e o acesso à atenção especializada no país.
Passo a passo da homologação pelo gestor do município
Com documentação comprobatória da qualificação, o médico especialista deverá se apresentar na unidade de saúde do SUS onde vai atuar. Em seguida, o gestor do município também deverá fazer a homologação desse profissional no SGP. Confira o passo a passo:
1. Acessar o SGP.
– Login com CPF (sem pontos ou traços) e senha.
– Senha padrão para o primeiro acesso: 12345678.
2. Selecionar a opção “Gestor Municipal” e, em seguida, clicar em “Carregar Perfil”. – Observação: mesmo que o cadastro seja estadual, o sistema exibirá a informação como gestor municipal
3. Clicar na bandeira do “Mais Médicos Especialistas”.
4. Na tela “Resumo da Adesão”, selecionar “Profissionais” e, em seguida, “Homologação”.
5. Selecionar o símbolo correspondente ao nome do(a) profissional a ser homologado(a). – Será exibida a lista com todos os profissionais cadastrados, indicando a situação (homologado, pendente ou não iniciado).
6. Inserir, obrigatoriamente, UF, CRM e RQE do(a) profissional e validar as informações.
7. Responder à pergunta: “O(A) profissional iniciou ou iniciará as atividades no município?”- Selecionar “Sim”.
– Observação: caso a resposta seja “Não”, o profissional não será homologado no sistema.
8. Fechar o pop-up de informação sobre a data de início das atividades.
9. Informar a data de início das atividades, selecionar os documentos pessoais obrigatórios e indicar o CNES da unidade do profissional. Em seguida, clicar em “Homologar”.
Após a conclusão, todas as informações do(a) profissional constarão no sistema.
– Caso o gestor não esteja cadastrado ou não esteja conseguindo acesso ao SGP, solicitar .regularização pelo e-mail: [email protected].
Anna Elisa Iung
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Servidores são capacitados para adoção de novo sistema de tramitação de projetos legislativos
Deputado apresenta proposta para barrar atuação do crime organizado em escolas de MT
Deputado Paulo Araújo homenageia pacientes e voluntários da AAPOC em sessão solene da ALMT, nesta terça-feira
Página do Comitê de Promoção da Equidade Racial traz manual de boas práticas e canal de denúncias
Instituições interessadas devem aderir ao exame até 28 de novembro
Segurança
Polícia Civil deflagra “Operação Desmonte” e cumpre mandados de prisão e busca em Rondonópolis
A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (24.11), a operação “Desmonte”, com o objetivo de dar cumprimento a oito mandados de...
PM prende faccionado por tentativa de furto de armas em Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão de Tangará da Serra, prenderam um homem, de 21 anos, na tarde deste domingo (23.11),...
Polícia Civil prende casal em flagrante por receptação e adulteração de caminhonete de luxo furtada em Cuiabá
Um casal, envolvido em crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, foi preso em flagrante pela Polícia...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Escritor, ator e dramaturgo conhece projeto “Do Brincar ao Escrever” e parabeniza educação racial em Sinop
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Justiça Eleitoral promove capacitação para atendimento humanizado a pessoas com deficiência e TEA
-
CIDADES5 dias atrás
Parque Florestal é reaberto em Sinop com foco ampliado em educação ambiental e visitação consciente
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Jean Garcia de Freitas Bezerra é empossado como novo juiz-membro do TRE-MT
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Autoridades destacam qualidades de novo juiz-membro efetivo do TRE-MT
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde abre 784 vagas para o INCA. Processo seletivo é destinado a profissionais especialistas em 20 áreas de atuação
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura promove capacitação para debater equidade étnico-racial e combate ao racismo em Sinop
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove limpeza de praça pública do Residencial Belvedere I