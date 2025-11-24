Instituições interessadas devem aderir ao exame até 28 de novembro

Está aberta uma nova oportunidade para instituições participarem da edição 2025/2026 do Exame Nacional de Residência (Enare), que está com o período de adesão complementar aberto até 28 de novembro. A prorrogação visa incluir mais programas de residência médica e em área profissional da saúde, aumentando a abrangência e as vagas disponíveis no certame.

Neste ano, o Ministério da Saúde estabeleceu que instituições participantes do Enare terão prioridade na análise para concessão de bolsas do Pró-Residência, programa que financia vagas de residência em saúde de todo o país. A medida reforça a estratégia de integração entre ensino e serviço e fortalece a política nacional de formação na saúde.

O edital complementar é exclusivo para instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que tenham aderido aos editais SGTES/MS nº 6/2025 (Pró-Residência Médica) e/ou nº 7/2025 (Pró-Residência em Área Profissional da Saúde) e que não participaram da adesão inicial ao Enare, realizada no começo de 2025.

Sobre o Enare

O Exame Nacional de Residência (Enare) é um processo seletivo unificado para ingresso em programas de residência em saúde. A iniciativa busca padronizar e ampliar o acesso às vagas, oferecendo às instituições maior visibilidade e aos candidatos um sistema integrado de escolha.

Realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Enare tem entre seus objetivos: democratizar o acesso aos programas de residência em saúde; ampliar a transparência e uniformidade dos critérios de seleção dos programas; garantir oportunidades justas e isonômicas para todos os candidatos; otimizar a ocupação das vagas de residências no país; e reduzir custos operacionais das instituições aderentes ao processo de seleção de residentes.

Como funciona a adesão complementar

Residência Médica: a adesão está restrita a programas e vagas em especialidades ofertadas no Enare e que já possuam candidatos inscritos.

Residência em Área Profissional da Saúde: caso necessário, as instituições poderão solicitar formalmente o cadastro de programas ao suporte do Enare durante o período de adesão.

Instituições com programas em processo de autorização

As instituições com programas de residência em processo de autorização pela CNRM ou CNRMS, que ainda não possuem ato autorizativo, podem aderir mediante apresentação do protocolo de solicitação, conforme cada modalidade:

– Residência em Área Profissional da Saúde: protocolo de solicitação de autorização de funcionamento de programa registrado no Sistema Nacional de Residências em Saúde – SINAR;

– Residência Médica: protocolo de Pedido de Credenciamento de Programa (PCP) no Sistema Nacional da Comissão Nacional de Residência Médica (SisCNRM).

Cronograma (Enare 2025/2026)

· Período de adesão complementar: de 24/11/2025 a 28/11/2025

· Previsão da divulgação das listas atualizadas de instituições, programas e vagas: 10/12/2025

· Divulgação dos editais de matrícula pelas instituições: de 12/12/2025 a 19/12/2025

· Último período de ajustes de programas e vagas pelas instituições: de 05/01/2026 a 12/01/2026

· Oportunidade de escolha dos candidatos para admissão nos programas de residência ofertados: a partir de 22/01/2026

· Período para matrícula dos candidatos nas instituições: de 06/02/2026 a 31/03/2026 (conforme categoria de residência)

Victor Almeida

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde