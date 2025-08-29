JUSTIÇA
Instituições se unem em simpósio sobre pessoas desaparecidas
Com o compromisso de fortalecer a atuação interinstitucional e garantir respostas mais eficazes às famílias que enfrentam o drama do desaparecimento de entes queridos, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), em parceria com Núcleo de Identificação o Humana da Politec, realizou nesta sexta-feira (29) o 1º Simpósio Estadual sobre Pessoas Desaparecidas. O evento, que teve como tema “Não me esqueça”, reuniu especialistas e representantes de diversas instituições no auditório das Promotorias de Justiça, em Cuiabá, para debater estratégias, políticas públicas e avanços técnicos voltados à identificação e localização de pessoas desaparecidas.A iniciativa é fruto da articulação entre o Centro de Apoio Operacional às Promotorias (CAOP) do MPMT, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com apoio DA Polícia Civil e dos sindicatos dos profissionais da papiloscopia e dos peritos oficiais do estado. O simpósio teve como público-alvo profissionais das forças de segurança e acadêmicos das áreas da saúde, biologia e afins.Na abertura do evento, o promotor de Justiça Caio Marcio Loureiro, coordenador-geral do CAOP, destacou a importância da atuação conjunta entre instituições. Ele falou sobre o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (SINALID) e o programa estadual PLED, voltado à identificação de pessoas desaparecidas.“O simpósio tem esse objetivo promover a interinstitucionalidade no tratamento desse tema sensível. Cada instituição possui acesso a informações que, se compartilhadas, tornam as respostas mais efetivas e as atuações mais resolutivas. O compartilhamento de dados dá mais celeridade ao trabalho do Ministério Público, da Polícia Civil e da Politec”, afirmou o promotor.O delegado da Polícia Civil Caio Albuquerque apresentou um panorama sobre os desaparecimentos no Brasil e em Mato Grosso, ressaltando a necessidade de união entre os agentes públicos. “É um tema que envolve solidariedade. Se todos os agentes como a polícia, Politec e Ministério Público não estiverem imbuídos no propósito de ajudar o próximo, isso não funciona. As políticas públicas estão aí, mas é preciso que todos ajam juntos, com uma mesma finalidade”, pontuou.O diretor-geral da Politec, Jaime Trevizan, reforçou a importância da integração entre os órgãos para superar os desafios técnicos na identificação de pessoas. “A temática dos desaparecidos coercitivos ultrapassa o nível da Politec e da Polícia Civil. Muitas vezes, as informações que precisamos estão em outras instituições. Quando reunimos os atores capazes de fazer políticas públicas e deixamos a vaidade de lado, focando no resultado, temos certeza de que os avanços serão significativos”, declarou.Programação técnica e científica – a programação do simpósio incluiu palestras sobre o funcionamento do Núcleo de Identificação Humana da Politec, acolhimento aos familiares de desaparecidos, uso da necropapiloscopia e do DNA na identificação, além da contribuição da odontologia legal e dos fluxos hospitalares para identificação de pessoas desconhecidas.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Fórum de Tangará da Serra realiza ação contra fraudes em comunicações judiciais
Diante desse cenário, a Comarca de Tangará da Serra (a 252 km de Cuiabá) adotou uma medida para reforçar a proteção da população. Todas as comunicações oficiais expedidas pelas 10 unidades da comarca (oito varas jurisdicionais, o Cejusc e a Direção do Foro) agora trazem um alerta na cor vermelha sobre a prática de fraudes (conforme a imagem ao lado).
Segundo o juiz diretor do Fórum, Diego Hartmann, apenas em Tangará da Serra são expedidos diariamente mais de 150 mandados e comunicações. Ao longo de um mês, esse número ultrapassará 3 mil pessoas com a comunicação de fraude, chegando a quase 12 mil até o final de 2025. Todas elas terão acesso a uma informação de qualidade e serão alertadas sobre esse tipo de fraude, infelizmente cada vez mais recorrente não apenas em Tangará da Serra, mas em todo o Estado e no país.
O magistrado destaca que a iniciativa surge em resposta às recentes e frequentes tentativas de golpes cometidos em nome do Poder Judiciário. “Esses golpistas obtêm ilegalmente dados de processos e de partes envolvidas e, se passando por servidores ou oficiais de justiça, chegam a requerer depósitos ou pagamentos que jamais seriam solicitados pelo fórum. Essa prática é totalmente despropositada. Nosso objetivo é que, ao constar em citações, intimações, notificações e e-mails, esse alerta funcione como um aviso claro à população”, explicou.
Hartmann reforça que, em caso de mensagens ou ligações suspeitas solicitando vantagens, a orientação é que a pessoa procure imediatamente seu advogado ou a Defensoria Pública, e, em último caso, entre em contato diretamente com a unidade jurisdicional onde tramita o processo. “Esse não é um procedimento padrão do Judiciário. Qualquer suspeita deve ser encaminhada ao patrono do processo e, se necessário, à Polícia Civil para investigação. A ideia é que cada comunicação oficial também seja um instrumento de prevenção”, completou.
Assim, a ação integra as boas práticas do Fórum de Tangará da Serra para conscientizar a sociedade, reduzir os riscos e deixar claro que golpes dessa natureza não têm relação com a Justiça, mas com a utilização criminosa de tecnologias por estelionatários.
Acesse uma das comunicações oficiais emitidas pela Comarca de Tangará da Serra com o alerta sobre a prática de fraudes.
Autor: Dani Cunha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Judiciário de Mato Grosso cria cartilha de regularização fundiária urbana
O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça, criou a Cartilha de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), elaborada em razão da Semana Solo Seguro – Amazônia, realizada em todo o país na última semana de agosto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O material foi produzido dentro do Sistema de Regularização Fundiária da Corregedoria, com participação do Núcleo de Governança de Terras e Regularização Fundiária (Nugoterf) e da Comissão de Assuntos Fundiários e Registros Públicos (CAF/MT), sob coordenação do corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote.
A cartilha orienta gestores públicos, cartórios e cidadãos sobre as etapas da regularização previstas na Lei Federal nº 13.465/2017 (Reurb). De forma didática, explica as modalidades de regularização (Reurb-S, para interesse social, e Reurb-E, para interesse específico), as fases do procedimento, a importância da participação da comunidade e a cooperação entre municípios e cartórios de imóveis.
Segundo o corregedor, a publicação é um passo estratégico para ampliar o acesso ao direito à moradia, fortalecer a função social da propriedade e garantir segurança jurídica em Mato Grosso.
O material também reforça o papel do Sistema de Regularização Fundiária da Corregedoria, que reúne diretrizes e boas práticas sobre o tema em parceria com comissões municipais e o Programa Regularizar. A cartilha ficará disponível no site da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, após homologação.
“A cartilha é um instrumento de cidadania. Ela aproxima a sociedade do processo de regularização fundiária e reforça o compromisso do Poder Judiciário com uma política pública que visa o desenvolvimento sustentável e a justiça social”, concluiu o corregedor-geral.
Leia o Provimento 30, que trata do Nugoterf
Autor: Alcione dos Anjos
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
Dilemário Alencar solicita suspensão de multas da CS Mobi
Prefeitura de Cuiabá convoca sete candidatos aprovados em processo seletivo para a Educação
Prefeitura de Cuiabá anuncia programa pioneiro de combate à obesidade
Instituições se unem em simpósio sobre pessoas desaparecidas
Guardas Municipais participam de aula prática sobre fiscalização de trânsito
Segurança
Polícia Civil prende estuprador que matou mulher na UFMT
O autor do estupro seguida de homicídio contra Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos, nas dependências do campus da Universidade...
Polícia Civil cumpre mandado contra investigado por violência doméstica
Policiais civis da Delegacia de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), cumpriram na quinta-feira 928.80, um mandado de busca...
Homem é preso pela PM por porte ilegal de arma de fogo após ameaçar conhecido com uma espingarda
Um homem, de 22 anos, foi preso nesta quinta-feira (28.8), por policiais militares da 9ª Companhia Independente, por porte ilegal...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
MEIO AMBIENTE3 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
CIDADES3 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Preço em queda do milho deixa produtores indecisos e pode ampliar área de soja no Brasil
-
Economia & Finanças2 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Terceiro maior exportador do país, estado amplia receita do agronegócio
-
AGRONEGÓCIO1 dia atrás
Agronegócio questiona metas do Plano Clima e governo admite necessidade de ajustes