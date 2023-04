Instituições se unem para coibir violência e indisciplina nas escolas

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam um homem de 27 anos e uma mulher de 46 anos, e apreenderam uma adolescente de 16 anos, por associação para tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (17.04), em Várzea Grande. Com os suspeitos a PM apreendeu 32 porções de entorpecentes e a quantia de R$ 3,2 mil em dinheiro.

Por volta de 22h, a equipe do 4º BPM estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Eldorado quando encontrou um motociclista, próximo de uma escola. Os policiais militares se aproximaram para abordagem, momento em que o suspeito fugiu em alta velocidade pelo bairro, realizando manobras perigosas e colocando a vida de terceiros em risco.

Em determinado momento da perseguição, o suspeito deixou o veículo cair no solo e fugiu pulando o muro de uma residência. Os policiais militares adentraram a casa e encontraram familiares do suspeito acobertando a fuga do homem, impedindo o trabalho da PM.

Na sequência, a equipe realizou abordagem aos três suspeitos que estavam na casa onde uma mulher se apresentou como mãe do suspeito foragido. Os policiais identificaram, ainda, que a adolescente seria namorada do mesmo suspeito, e que o outro homem que se encontrava no imóvel revenderia drogas a mando do criminoso que fugiu.

Diante da situação, os policiais militares realizaram buscas na residência e encontraram 30 porções de substância análoga a cocaína e duas porções de pasta base. Além disso, também foi localizado uma balança de precisão, celulares e a quantia de R$ 3.296,00 em dinheiro.

Os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis. As equipes policiais seguem em diligências em busca do suspeito foragido.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

