Instituto Ciranda está inscrições abertas para cursos gratuitos de instrumentos musicais de orquestra

O Instituto Ciranda – Música e Cidadania está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos alunos nos polos de Cuiabá e Rondonópolis. São oferecidas 250 vagas em cursos gratuitos voltados ao aprendizado de instrumentos musicais de orquestra a crianças e jovens de 7 a 18 anos.

As inscrições também são gratuitas, e devem ser realizadas no site da instituição (institutociranda.org.br) até o próximo domingo (28.01). Para participar do processo seletivo, não é necessário conhecimento musical prévio. A única exigência é que os inscritos estejam frequentando a escola regular.

Os interessados podem se inscrever para uma das opções de cursos, como violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, clarineta, flauta transversal, saxofone, oboé, fagote, trompete, trombone/tuba, trompa, percussão, musicalização, coral infantil e coral infantojuvenil.

Após a inscrição, a segunda etapa do processo seletivo consiste em entrevistas presenciais com os candidatos, que devem estar acompanhados por um responsável. A agenda com horário e local das entrevistas será divulgada no dia 31 de janeiro, pelo site.

A divulgação do resultado com relação de aprovados será feita no dia 9 de fevereiro, e o período de matrículas para os novos alunos será entre os dias 14 e 16 de fevereiro. Todas as atualizações e encaminhamentos devem ser acompanhados no site do Instituto.

Com fomento de R$ 1,2 milhão, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) ajuda a manter as atividades da instituição, que incluem o ensino musical gratuito.

“Reconhecemos o valioso trabalho do Instituto Ciranda em propiciar cultura e cidadania por meio da música. E ficamos satisfeitos que, com o fomento do Governo do Estado, ainda mais crianças e jovens terão acesso a essa importante ferramenta de formação e de transformação social”, destacou o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

O Instituto Ciranda

Há mais de 20 anos o Instituto Ciranda – Música e Cidadania se dedica a fomentar ações nas áreas da educação e cultura, utilizando a música como ferramenta de cidadania e transformação. São mais de 800 alunos, atendidos nos polos do Instituto Ciranda das cidades de Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Rondonópolis, Sonora e Poconé. Somente na capital, são cerca de 400 alunos atualmente.

