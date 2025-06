Instituto Lions da Visão faz apelo à Câmara de Cuiabá por manutenção de contrato com a Prefeitura

Débora Inácio – assessoria vereadora Michelly Alencar

Em mais uma importante atuação em busca de uma solução justa e organizada para os vendedores ambulantes de Cuiabá, a vereadora Michelly Alencar (União Brasil) participou, na quinta-feira (6), de uma reunião na Câmara Municipal ao lado do prefeito Abílio Brunini (PL) e de representantes da categoria. Na ocasião, foi anunciada a definição da Travessa Desembargador Lobo, nas proximidades da Praça Ipiranga, como novo ponto provisório para abrigar os trabalhadores do comércio informal da capital.

A escolha do local partiu de uma das sugestões apresentadas pelos próprios ambulantes durante a audiência pública promovida por Michelly em março. Na ocasião, foram levantadas outras possibilidades, como o Shopping Orla, mas a categoria optou pela Travessa Desembargador Lobo por considerá-la mais estratégica.

“Saímos desta reunião satisfeitos porque, desde o início das tratativas, ainda na audiência pública que realizamos em março, a Travessa Desembargador Lobo já era uma das opções sugeridas pela categoria. A definição do local foi feita em comum acordo com os trabalhadores e com o prefeito, por se tratar de um ponto estratégico no Centro de Cuiabá. Além disso, ficou acordado que os próprios ambulantes serão responsáveis por manter a organização do novo espaço”, afirmou a parlamentar.

A Prefeitura de Cuiabá, com o apoio da Câmara Municipal, será responsável pela fiscalização do local, garantindo o bom funcionamento e o respeito às normas por parte dos ambulantes.

“Conseguimos construir uma solução provisória que contempla os interesses de todos, respeitando a legislação e garantindo a ordem nas calçadas da cidade. Esse diálogo foi iniciado ainda na audiência pública provocada pela vereadora Michelly Alencar com os trabalhadores, e agora avançamos para uma definição provisória”, destacou o prefeito Abílio Brunini.

O prefeito também reforçou que, a partir de agora, ambulantes que não respeitarem o novo ponto serão retirados das calçadas do Centro. A ocupação da Travessa Desembargador Lobo começa nesta sexta-feira (7) e será testada por um período de 30 a 60 dias.

Reconhecimento da categoria

O secretário do Sindicato dos Camelôs de Cuiabá, Wilson Oliveira, destacou a importância da atuação da vereadora Michelly junto ao poder público e aos trabalhadores na construção da solução.

“Hoje tivemos aqui na Câmara Municipal uma reunião histórica, com a presença do prefeito, vereadores, secretários da Ordem Pública e do Turismo, onde chegamos a um acordo que esperávamos há tempos: a liberação de um espaço no Centro para trabalharmos. Isso só foi possível graças à audiência pública provocada pela vereadora Michelly Alencar e à participação da secretária Juliana, da Ordem Pública, que também nos ajudou muito em várias reuniões”, afirmou.

Augusto Ferreira da Silva, presidente do Sindicato dos Camelôs do Estado de Mato Grosso, também agradeceu a atuação da vereadora.

“Graças a Deus conseguimos essa vitória por meio da Michelly, que está conosco desde o começo, trabalhando, correndo atrás e buscando diálogo com a Prefeitura.

Agradecemos muito a ela, que fez um excelente trabalho pela nossa categoria. Também agradecemos ao prefeito Abílio, que nos ouviu e nos encaminhou para um local escolhido por nós, de forma consensual”, completou.

Compromisso com os trabalhadores

A vereadora Michelly Alencar reafirmou seu compromisso com os ambulantes e parabenizou a disposição do prefeito em ouvir as demandas da categoria.

“Estou nessa luta ao lado dos vendedores desde o início das conversas, intermediando o diálogo com o prefeito e buscando um consenso entre as partes. Promovemos audiência pública para discutir alternativas viáveis, que garantissem dignidade à categoria sem prejudicar a mobilidade urbana. A Travessa Desembargador Lobo foi uma das sugestões apresentadas naquele momento e, hoje, conseguimos formalizar essa conquista, ainda que de forma provisória. Continuaremos acompanhando a situação e defendendo a regularização definitiva do setor”, afirmou a vereadora.

Situação do Shopping Orla

Sobre o Shopping Orla, que chegou a ser cogitado como alternativa, Michelly Alencar esclareceu que há planos para a revitalização do espaço.

“Conversei com o secretário municipal de Turismo e fomos informados de que será lançado um novo edital para o cadastramento de permissionários interessados em ocupar os boxes do Shopping Orla, atendendo a um anseio dos comerciantes do local, que esperavam pela chegada desses ambulantes. Essa medida faz parte de um projeto de revitalização do local, com o objetivo de valorizar a região e atrair mais consumidores, considerando sua localização estratégica próxima à Feira do Porto e ao Aquário Municipal, valorizando assim o local”, explicou.