Instituto Memória da ALMT capacita servidores e prevê digitalização total do acervo

"A capacitação, aperfeiçoamento e integração dos oficiais de justiça e avaliadores do Poder Judiciário" foi tema de um curso destinado aos referidos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso. Ele foi concluído na Comarca de Várzea Grande, após passar pelas Comarcas de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta e Tangará da Serra. A solicitação foi da Corregedoria-Geral da Justiça pela preparação dos servidores e a parceria com a Escola dos Servidores do Poder Judiciário, via Presidência do TJMT. "Esta é uma forma de prestigiarmos os servidores do Judiciário, atualizá-los e desenvolver melhores ferramentas para que consigam entregar os serviços à altura do que nossos usuários precisam e esperam", justificou o corregedor, desembargador José Zuquim Nogueira.

A abordagem do curso é ampla, envolve a utilização das ferramentas eletrônicas na atuação do oficial de justiça, o estudo e atualização sobre a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), pontos de rotina da função e atualizações do Código de Processo Penal e Processo Civil. “É um curso de capacitação e integração desta área. Os profissionais vão aprender a usar todos os sistemas. O Infoseg, o site da Anoreg para pesquisa de bens, uma infinidade de sistemas e aplicativos. Dentro do próprio PJe eles vão verificar elementos para desenvolver da melhor maneira seu trabalho. É um curso muito completo. Temos tido uma boa participação dos colegas. Verificamos o grande interesse deles”, explicou o oficial de justiça de Tangará da Serra e facilitador, Edson Alviano.

Ele e a oficiala de Cuiabá, Rita Nunes, ministraram o curso. "Estamos trazendo neste curso algumas funções que podem agregar ainda mais a categoria. Como o oficial de justiça de inteligência e o oficial de justiça conciliador. Funções desenvolvidas em outros Estados e que agora estamos aplicando aqui. Queremos muito continuar a incentivar os colegas e estimulá-los a desenvolver os melhores serviços à sociedade", disse Rita, que assim como Edson ingressou no Judiciário no concurso de 2013.

“O curso surgiu das necessidades de nossa área durante o evento Corregedoria em Ação e o corregedor Zuquim ouviu oficiais de Sinop e já fez parceria com o Sindicato dos Oficiais de Justiça e Avaliadores da Justiça (Sindojus). Quem entende do trabalho do oficial de justiça é ele mesmo, então isso facilita a atuação. Este foi outro diferencial, os próprios oficiais ministrando o curso. Esperamos que com a nova gestão do desembargador Juvenal, consigamos continuar a estimular e preparar esta categoria tão importante para a Justiça de Mato Grosso”, ponderou o vice-presidente do Sindojus, Paulo Sérgio de Souza.

Vanderlúcia Faustino de Araújo é oficiala em Várzea Grande há 27 nos. "Esse curso foi muito importante. Até na autoestima, melhorou muito. Depois da Pandemia ficamos muito afastados e por ocasião do curso nos reencontramos e tivemos momentos de aprendizagem que nos ajudarão muito. Pudemos desabafar e discutir dificuldades em comum também, bem como as soluções. O fato de os facilitadores entenderem da rotina, por serem da área, ajudou muito. Bem orientados podemos gerir melhor nosso tempo, isso repercute no jurisdicionado. Esse resgate vai refletir na qualidade de nosso trabalho. Estou feliz pela oportunidade", destacou Vanderlúcia. Para Francisco Moraes de Oliveira Filho, também oficial em Várzea Grande, o período foi enriquecedor. "Estamos trabalhando de forma eletrônica há algum tempo, mas notamos que em algumas ferramentas podem melhorar, ainda estamos conhecendo melhor. Ganhamos ferramentas que aperfeiçoarão nosso serviço. Foi de enorme validade para nós este curso", considerou Francisco.

Ciclo foi iniciado em outubro. Em Sorriso, entre os dias 19 e 21, Lucas do Rio Verde, entre 24 e 26. E em novembro, em Alta Floresta nos dias 7, 8 e 9, Tangará da Serra, nos dias 16, 17 e 18 e Várzea Grande entre 21 e 23 de novembro.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Imagem 1: Fotografia colorida. O facilitador está de costas para câmera fotográfica. Ele usa camiseta branca, com as escritas: Poder Judiciário – Tribunal de Justiça. Ele fala e gesticula aos oficiais que estão sentados em cadeiras pretas e prestam atenção à aula. Imagem 2: Fotografia colorida. A Facilitadora usa óculos com armação fina e blusa preta. Ela conversa com a reportagem. Imagem 3: Fotografia colorida. A personagem Vanderlúcia usa vestido com listras pretas e marrons.

