Integração das forças de segurança na região Oeste é modelo para o Estado

A 12ª Região Integrada de Segurança Pública de Segurança Pública (Risp) do Oeste de Mato Grosso, com sede em Pontes e Lacerda (448 km de Cuiabá), está sendo apontada como modelo de integração para prevenção e repressão à criminalidade no Estado.

São muitos os exemplos de sucesso desde que os órgãos da Segurança Pública passaram a planejar e atuar em conjunto, com destaque para duas operações de desocupação do garimpo ilegal da Serra da Borda e a apreensão de 442,2 quilos de cocaína pura.

Em novembro de 2015, as polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária, Politec e o Corpo de Bombeiros fizeram a primeira desocupação pacífica da área de exploração ilegal onde 7 mil garimpeiros se instalaram. Em janeiro deste ano, com a volta de 4 mil garimpeiros à área, as forças policiais mais uma vez se uniram para cumprir novo mandado judicial.

Nessa última, também integram o compromisso por uma ação sem confrontos, representantes dos garimpeiros, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da seccional da Ordem dos Advogados(OAB-MT), explicou o comandante do 12º Comando Regional da Polícia Militar, coronel Alberto de Barros Neves.

No caso da apreensão de cocaína, ocorrida neste mês, dentro de um avião em uma fazenda do município do Vale de São Domingos (491 km a Oeste) e as prisões em decorrência do tráfico, o delegado regional Vitor Chab lembra que as polícias Militar e Civil foram acionadas e se deslocaram juntas ao local.

Para avaliar o desempenho conjunto e fortalecer ações futuras, integrantes da Risp-Oes e se reuniram neste fim de semana em Vila Bela da Santíssima Trindade, sede simbólica da do Governo do Estado por ocasião do aniversário de 264 anos da primeira capital de Mato Grosso.

Sob a coordenação do secretário de Segurança, Fábio Galindo, o encontro reuniu o secretário adjunto de Integração Operacional, coronel Joelson Sampaio; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Gley Alves; o diretor-geral da Polícia Civil, o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Júlio César Rodrigues; o delegado Adriano Peralta; o juiz da Comarca de Pontes e Lacerda, Leonardo de Araújo Costa Tumiati; e outros delegados e oficiais da Polícia Militar e Bombeiros.

Fábio Galindo lembrou que essa integração não é um projeto da Sesp, mas uma política de Segurança Pública do Governo de Mato Grosso. O juiz Leonardo Tumiati disse que a integração está fazendo a diferença na região marcada por crimes ambientais e de tráfico de drogas.

Ao final da reunião, os participantes assinaram o ‘Pacto pela Segurança’ com três diretrizes: Integração, Regionalização e Gestão eficiente.

