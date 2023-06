Inteligência artificial proporciona maior segurança e transparência no serviço de vistoria veicular em MT

Como forma de dar mais celeridade, transparência e segurança nos processos e procedimentos da vistoria veicular em Mato Grosso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) implantou um sistema eletrônico de inteligência artificial que está sendo utilizado pelas empresas de vistoria credenciadas junto ao órgão.

Em todo o Estado, as vistorias são realizadas em meio eletrônico, através de aplicativo próprio do Detran-MT, que foi desenvolvido pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI). Já na vistoria veicular realizada nas empresas credenciadas, o aplicativo foi desenvolvido por empresas de sistemas de informática e homologados pelo Detran-MT, através de realização de prova conceito.

O serviço de vistoria pelas empresas credenciadas é iniciado com a validação facial, em tempo real, do vistoriador e do condutor do veículo a ser vistoriado. É feita a leitura eletrônica da placa do veículo, do OCR (Reconhecimento de Caractere Óptico) do chassi e do número do motor. O sistema permite ao Detran o georeferenciamento para identificação em tempo real do horário e local onde está sendo realizada a vistoria pelas empresas.

“São etapas e requisitos de segurança importantes, que reduzem a chance de fraudes e erros, tornando o serviço de vistoria mais seguro e transparente”, reforçou o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-MT, Alessandro de Andrade.

De acordo com Alelssandro, há pouco tempo, o serviço de vistoria era feito em laudos de papel. O Detran, então, buscou alternativa para fazer a vistoria no formato digital.

O presidente da Autarquia, Gustavo Vasconcelos, ressaltou a importância do sistema eletrônico para as etapas da vistoria e destacou que, desde o início da atual gestão, o Detran vem buscando o auxílio da tecnologia para dar mais segurança, transparência e celeridade na entrega dos serviços à população mato-grossense.

“Tivemos muito apoio do Governo do Estado, desde o início da atual gestão, para que pudéssemos aprimorar os serviços que o Detran entrega a população diariamente. Desde 2019 estamos fortalecendo os processos utilizando de recursos tecnológicos. Iniciamos com a formação de condutores, com a implantação do sistema de telemetria em todos os veículos das autoescolas bem como o monitoramento das aulas teóricas e práticas, através da biometria e reconhecimento facial. Depois, implantamos um sistema tecnológico no serviço de emplacamento de veículos, pelo qual conseguimos evitar a clonagem de placas. E agora estamos implementando essa tecnologia a fim de aprimorar e garantir mais segurança nas vistorias veiculares realizadas pelas empresas credenciadas”, elencou o presidente.

Segundo Vasconcelos, o objetivo do Detran com todos os avanços é garantir a segurança viária, seja na formação dos condutores, na identificação veicular, quanto na vistoria.

“Quando uma empresa credenciada aprova uma vistoria realizada de forma inconsistente, em um veículo sem condições de trafegabilidade, coloca-se em risco todo o trânsito, ou seja, os pedestres, outros motoristas e o próprio motorista dono do veículo vistoriado de forma irregular”, observou.

Vistoria veicular

A vistoria veicular é um procedimento obrigatório no momento da compra, venda ou transferência do veículo. O serviço pode ser realizado nas unidades do Detran-MT ou por empresas credenciadas pelo órgão que tenham contratado empresa desenvolvedora de aplicativo de vistoria e que esteja homologada pelo Detran/MT.

Atualmente, três empresas estão aptas e credenciadas para realizar o serviço de vistoria eletrônica em Mato Grosso. São elas: Qualit Inovações LTDA, Wino Interativa LTDA e S2V Soluções em Vistoria Veicular LTDA.

O objetivo da vistoria é verificar a autenticidade da identificação do veículo e de sua documentação, legitimidade da propriedade, se o veículo dispõe de equipamentos obrigatórios e se estes estão funcionando; alterações das características originais do veículo e de seus agregados. Caso constatada alguma alteração, deve-se verificar se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo junto ao Detran-MT.

Somente este ano, de janeiro a abril, foram realizadas 191.936 vistorias veiculares pelo Detran e por empresas credenciadas em todo o Estado.