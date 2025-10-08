Interessados em ingressar na rede estadual de ensino devem atualizar ou criar cadastro em sistema de matrícula

Estudantes interessados em ingressar na rede pública estadual de ensino no próximo ano letivo, devem realizar o cadastro de usuário ou atualizar no sistema online da Rede Estadual de Ensino a partir de segunda-feira (13) até dia 7 de novembro.

Esse primeiro processo é realizado de forma online,antecedendo o pedido de matrícula, para posteriormente acessar o Matrícula Web para solicitar uma vaga ao estudante em 2026.

No site oficial da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) tem o passo a passo de como realizar a matrícula, bem como um vídeo explicativo sobre como fazer o cadastro, AQUI.

Para a solicitação de matrícula, os documentos necessários devem ser enviados online, podendo ser anexados no cadastro do estudante, no menu “Meus Alunos”, sem a necessidade comparecer na escola.

Porém, aos pais ou responsáveis que preferirem comparecer presencialmente na unidade escolar, também será possível. Nesse caso, devem comparecer munidos dos documentos com cópias e originais.

Cronograma

A Fase de Solicitação de Matrícula para estudantes público alvo da educação especial (PAEDE) ocorrerá no período de 23 de outubro de 2025 à 07 de novembro 11 de 2025;

A Fase de Solicitação de Matrícula nas escolas do município de Cuiabá ocorrerá no período de 27 de outubro de 2025 à 07 de novembro de 2025;

A Fase de Solicitação de Matrícula nas escolas dos demais municípios ocorrerá no período de 29 de outubro de 2025 à 07 de novembro de 2025.

Fonte: Governo MT – MT