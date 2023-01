Interface dos Direitos Humanos e Polícia Militar é tema de curso na Escola Superior da Magistratura

A Semana da Conciliação Familiar, realizada pela Comarca de Lucas do Rio Verde entre os dias 23 e 27 de janeiro, resultou em mais de 90% de acordos nas audiências realizadas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc). A Semana da Conciliação Familiar, realizada pela Comarca de Lucas do Rio Verde entre os dias 23 e 27 de janeiro, resultou em mais de 90% de acordos nas audiências realizadas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

Das 45 audiências realizadas, houve acordo em 42, resultando em um índice de 93,3% de acordos. Outras 18 audiências estavam previstas para serem realizadas na semana, mas as partes não compareceram.

Casos de divórcio, pensão alimentícia e guarda foram mediados pela equipe do Cejusc, juntamente com o defensor público Diogo Madrid Horita e o promotor de justiça Daniel Carvalho Mariano, e os acordos homologados pela juíza Alethea Assunção Santos, titular da Vara Especializada da Família e Infância.

“Com todo o empenho dos conciliadores, servidores, oficiais de justiça, toda a equipe do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos advogados, essa semana foi muito exitosa. Estamos muito satisfeitos com o resultado”, expressa a juíza Alethea.

A magistrada explica que a solução pacífica dos conflitos é ideal para todo tipo de processo, especialmente quando se trata de Direito de Família, em que há emoções e relacionamentos envolvidos no litígio. "Muitas vezes, infelizmente, os casais têm dificuldade em separar a relação de conjugalidade com a relação de parentalidade, então acabam trazendo animosidade e desgaste para a relação com os filhos. Nesses casos, a conciliação é imprescindível para que seja retomado o respeito e o tratamento tolerante".

O evento é mais uma forma de Semear a Paz e Fortalecer a Justiça – diretriz da atual gestão, comandada pelas desembargadoras Clarice Claudino da Silva (presidente), Maria Erotides Kneip (vice-presidente) e pelo desembargador Juvenal Pereira da Silva (corregedor-geral).

“O trabalho do Poder Judiciário, quando se trata do Direito de Família, é mais do que simplesmente solucionar conflitos, é fomentar um ambiente familiar saudável, de respeito e tolerância. Por meio das conciliações e dos acordos, nosso objetivo é fomentar a cultura de paz e contribuir para que haja o fortalecimento das famílias luverdenses”, ressalta a juíza de família.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Primeira imagem: foto horizontal colorida de uma audiência da Semana de Conciliação Familiar. O promotor e o defensor estão diante de duas telas, onde está projetado o processo em audiência e quatro quadrantes com imagens das partes envolvidas no caso.

Segunda imagem: foto vertical colorida da juíza Alethea. Ela está em pé, com os braços cruzados para trás, está com o corpo inclinado para a direita, veste uma camiseta da Semana da Conciliação Familiar e tem cabelos longos castanho escuro.

Mylena Petrucelli/Fotos: Alair Ribeiro

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT