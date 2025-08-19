Intimação eletrônica equivale à pessoal em processos digitais, reforça TJMT

Após participar da 18ª edição do programa “Diálogos da Magistratura” em Cuiabá, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, realizou uma das “três coisas que toda pessoa deve fazer durante a vida”, de acordo com o poeta José Martí: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Nesta segunda-feira (18 de agosto), ele plantou uma muda de ipê amarelo no jardim da Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam). O ato simbólico marcou o início da Semana da Pauta Verde, uma iniciativa do CNJ para promover a conciliação e dar celeridade a processos ambientais em todo o país.

Com uma pá nas mãos, o ministro Luís Roberto Barroso fez questão de lançar a terra no berço da muda, em um gesto simbólico de compromisso com o meio ambiente. A cena foi acompanhada por um casal de araras-canindé, que habita uma das palmeiras da sede da Amam. Também participaram do plantio autoridades do Judiciário, como o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim Nogueira, o desembargador Rodrigo Roberto Curvo, membro do Fonamb, e o conselheiro do CNJ, Ulisses Rabaneda, que recordou já ter plantado uma árvore no TJMT em outra ocasião, também com o Programa Verde Novo.

O ministro Barroso agradeceu a oportunidade de participar da ação e se mostrou visivelmente encantado com a presença das araras. Para ele, o plantio da árvore foi um gesto de grande simbolismo, que reforça o compromisso do Judiciário com a proteção do meio ambiente, uma pauta fundamental para o futuro do Brasil. A interação com a natureza local, um dos patrimônios de Mato Grosso, mostrou a importância de conectar a atuação da Justiça com as particularidades de cada região.

O desembargador Rodrigo Roberto Curvo, um dos principais defensores da iniciativa, explicou o porquê de plantar um ipê-amarelo da mata e seu simbolismo. Ele destacou que a árvore é a única da família dos ipês a florescer em todos os biomas, sendo um forte símbolo de resiliência e superação. “O ipê amarelo demonstra sua exuberância mesmo nos períodos de seca mais severa, tal qual a Justiça, que, quando se manifesta, transforma e reverbera”, afirmou.

Curvo ressaltou a importância da Semana da Pauta Verde, destacando que ela foi criada para mobilizar a magistratura e impulsionar sessões de conciliação e mediação em questões ambientais. Dirigindo-se ao ministro Barroso, o desembargador o saudou por estar em Cuiabá, no “coração da América do Sul”, no “centro geodésico da América do Sul”, um local de grande importância ecológica. Ele comparou a trajetória do ministro à resiliência e força do ipê e convidou o ministro a “deixar a sua marca no solo mato-grossense” e a se sentir abraçado por toda a magistratura do estado.

Compromisso com o meio ambiente

A árvore plantada pelo ministro é a primeira das 450 mudas que a Amam planeja plantar no local até dezembro deste ano, em parceria com o Programa Verde Novo, do TJMT. O programa usa o poder transformador do plantio de árvores para conscientizar a população, especialmente as crianças, mediante palestras e plantio de mudas com o intuito de promover o plantio de florestas urbanas.

Observação: O ministro Barroso já escreveu vários livros e tem filhos.

Autor: Marcia Marafon Fotografo: Alair Ribeiro Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT