Intimação eletrônica equivale à pessoal em processos digitais, reforça TJMT
Uma ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 40 mil foi extinta pela Justiça mato-grossense após a instituição financeira autora deixar de movimentar o processo, mesmo após ser intimada eletronicamente para dar prosseguimento. A extinção foi mantida pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, que reafirmou a validade da intimação feita por meio do sistema eletrônico em processos 100% digitais.
A ação envolvia a cobrança de uma cédula de crédito bancário emitida em nome de uma empresa e um de seus sócios, com previsão de pagamento em 36 parcelas mensais, iniciadas em outubro de 2022. Após o ajuizamento da ação, a autora não adotou as providências necessárias para regular o andamento do processo, o que levou o juízo de Primeiro Grau a intimá-la por meio eletrônico, concedendo prazo de cinco dias para manifestação. Com a ausência de nova resposta, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
A instituição financeira recorreu, argumentando que não teria sido intimada pessoalmente, como exige o §1º do artigo 485 do CPC. No entanto, ao julgar o recurso, o relator, desembargador Sebastião de Arruda Almeida, destacou que a legislação atual reconhece como pessoal a intimação realizada por meio do sistema eletrônico do PJe, especialmente em processos que tramitam sob o modelo 100% digital.
“As intimações feitas na forma eletrônica são consideradas pessoais para todos os efeitos legais”, afirmou o relator, citando o artigo 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006 e a Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ, que regulamentam a comunicação processual digital no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Durante a tramitação, a parte autora chegou a apresentar petição indicando um veículo à penhora, mas o juízo entendeu que se tratava de manifestação repetida, já analisada anteriormente. Sem nova manifestação útil, a ação foi considerada abandonada.
O relator reforçou que não há nulidade na intimação feita exclusivamente por meio eletrônico quando a parte está regularmente cadastrada no sistema e que o próprio CPC, em seu artigo 246, §1º, exige que empresas mantenham cadastro atualizado para recebimento de citações e intimações eletrônicas.
Processo n° 1028156-69.2023.8.11.0041
Ministro Barroso planta Ipê Amarelo e celebra compromisso ambiental em Mato Grosso
Após participar da 18ª edição do programa “Diálogos da Magistratura” em Cuiabá, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, realizou uma das “três coisas que toda pessoa deve fazer durante a vida”, de acordo com o poeta José Martí: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Nesta segunda-feira (18 de agosto), ele plantou uma muda de ipê amarelo no jardim da Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam). O ato simbólico marcou o início da Semana da Pauta Verde, uma iniciativa do CNJ para promover a conciliação e dar celeridade a processos ambientais em todo o país.
Com uma pá nas mãos, o ministro Luís Roberto Barroso fez questão de lançar a terra no berço da muda, em um gesto simbólico de compromisso com o meio ambiente. A cena foi acompanhada por um casal de araras-canindé, que habita uma das palmeiras da sede da Amam. Também participaram do plantio autoridades do Judiciário, como o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim Nogueira, o desembargador Rodrigo Roberto Curvo, membro do Fonamb, e o conselheiro do CNJ, Ulisses Rabaneda, que recordou já ter plantado uma árvore no TJMT em outra ocasião, também com o Programa Verde Novo.
O ministro Barroso agradeceu a oportunidade de participar da ação e se mostrou visivelmente encantado com a presença das araras. Para ele, o plantio da árvore foi um gesto de grande simbolismo, que reforça o compromisso do Judiciário com a proteção do meio ambiente, uma pauta fundamental para o futuro do Brasil. A interação com a natureza local, um dos patrimônios de Mato Grosso, mostrou a importância de conectar a atuação da Justiça com as particularidades de cada região.
O desembargador Rodrigo Roberto Curvo, um dos principais defensores da iniciativa, explicou o porquê de plantar um ipê-amarelo da mata e seu simbolismo. Ele destacou que a árvore é a única da família dos ipês a florescer em todos os biomas, sendo um forte símbolo de resiliência e superação. “O ipê amarelo demonstra sua exuberância mesmo nos períodos de seca mais severa, tal qual a Justiça, que, quando se manifesta, transforma e reverbera”, afirmou.
Curvo ressaltou a importância da Semana da Pauta Verde, destacando que ela foi criada para mobilizar a magistratura e impulsionar sessões de conciliação e mediação em questões ambientais. Dirigindo-se ao ministro Barroso, o desembargador o saudou por estar em Cuiabá, no “coração da América do Sul”, no “centro geodésico da América do Sul”, um local de grande importância ecológica. Ele comparou a trajetória do ministro à resiliência e força do ipê e convidou o ministro a “deixar a sua marca no solo mato-grossense” e a se sentir abraçado por toda a magistratura do estado.
Compromisso com o meio ambiente
A árvore plantada pelo ministro é a primeira das 450 mudas que a Amam planeja plantar no local até dezembro deste ano, em parceria com o Programa Verde Novo, do TJMT. O programa usa o poder transformador do plantio de árvores para conscientizar a população, especialmente as crianças, mediante palestras e plantio de mudas com o intuito de promover o plantio de florestas urbanas.
Observação: O ministro Barroso já escreveu vários livros e tem filhos.
TJMT e parceiros lançam vídeo de sensibilização para concurso cultural sobre violência contra mulher
Um convite à reflexão, à empatia e ao fim da violência contra a mulher. Assim começa o primeiro vídeo da campanha “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”, promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher-MT).
A produção, que abre a série de quatro vídeos que serão divulgados ao longo do projeto, utiliza a força da poesia para dar voz a sentimentos e histórias que, infelizmente, fazem parte da realidade de muitas mulheres. Entre versos e imagens sensíveis, o vídeo apresenta relatos impactantes, embalados por uma narrativa que pede, com urgência e ternura, que a violência dê lugar ao respeito e ao amor.
O conteúdo faz parte de um conjunto de materiais para sensibilização dos estudantes e profissionais da área da educação no concurso cultural realizado em escolas públicas de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Cáceres e Barra do Garças, abrangendo estudantes do 1º ao 9º ano, no enfrentamento ao tema.
Além dos vídeos, a campanha contará com jingles e outras peças criativas que serão divulgadas até 25 de novembro, todas pensadas para despertar nos jovens a consciência sobre a importância da igualdade, da paz e do basta à violência de gênero.
Entre as criações, está a música oficial da campanha, que mantém o espírito jovem, com batida marcante e rimas que alternam vozes masculina e feminina para reforçar a mensagem de união e respeito. Com ritmo próximo ao rap e à música urbana, o jingle busca se aproximar à realidade das crianças e adolescentes, ‘grudando’ nos ouvidos e corações dos estudantes.
Parceria – Entre os diversos parceiros da iniciativa, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação do Governo de Mato Grosso e o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT Cuiabá) surgem como importantes parceiros do projeto, auxiliando na promoção, execução e divulgação da ação. Também fazem parte da parceria: Secretaria de Educação de Cuiabá, Prefeituras de Rondonópolis e Sinop, Ministério Público Estadual, OAB-Seccional Mato Grosso, e Defensoria Pública do Estado.
📽 Assista ao primeiro vídeo da campanha e seja um replicador dessa importante mensagem.
🎧 Escute ou baixe aqui o Jingle da Campanha.
