JUSTIÇA

Intimação eletrônica equivale à pessoal em processos digitais, reforça TJMT

Publicado em

19/08/2025

A imagem apresenta uma balança dourada, símbolo da justiça, centralizada em um fundo branco. À direita da base da balança, as letras "TJMT" em dourado. No lado direito, a frase "2ª INSTÂNCIA" em azul e "DECISÃO DO DIA" em azul escuro e negrito. No lado esquerdo, três linhas horizontais azul-marinho.Uma ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 40 mil foi extinta pela Justiça mato-grossense após a instituição financeira autora deixar de movimentar o processo, mesmo após ser intimada eletronicamente para dar prosseguimento. A extinção foi mantida pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, que reafirmou a validade da intimação feita por meio do sistema eletrônico em processos 100% digitais.

A ação envolvia a cobrança de uma cédula de crédito bancário emitida em nome de uma empresa e um de seus sócios, com previsão de pagamento em 36 parcelas mensais, iniciadas em outubro de 2022. Após o ajuizamento da ação, a autora não adotou as providências necessárias para regular o andamento do processo, o que levou o juízo de Primeiro Grau a intimá-la por meio eletrônico, concedendo prazo de cinco dias para manifestação. Com a ausência de nova resposta, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira recorreu, argumentando que não teria sido intimada pessoalmente, como exige o §1º do artigo 485 do CPC. No entanto, ao julgar o recurso, o relator, desembargador Sebastião de Arruda Almeida, destacou que a legislação atual reconhece como pessoal a intimação realizada por meio do sistema eletrônico do PJe, especialmente em processos que tramitam sob o modelo 100% digital.

“As intimações feitas na forma eletrônica são consideradas pessoais para todos os efeitos legais”, afirmou o relator, citando o artigo 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006 e a Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ, que regulamentam a comunicação processual digital no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Durante a tramitação, a parte autora chegou a apresentar petição indicando um veículo à penhora, mas o juízo entendeu que se tratava de manifestação repetida, já analisada anteriormente. Sem nova manifestação útil, a ação foi considerada abandonada.

O relator reforçou que não há nulidade na intimação feita exclusivamente por meio eletrônico quando a parte está regularmente cadastrada no sistema e que o próprio CPC, em seu artigo 246, §1º, exige que empresas mantenham cadastro atualizado para recebimento de citações e intimações eletrônicas.

Processo n° 1028156-69.2023.8.11.0041

Autor: Flávia Borges

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Ministro Barroso planta Ipê Amarelo e celebra compromisso ambiental em Mato Grosso

Published

2 horas atrás

on

19/08/2025

By

Após participar da 18ª edição do programa “Diálogos da Magistratura” em Cuiabá, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, realizou uma das “três coisas que toda pessoa deve fazer durante a vida”, de acordo com o poeta José Martí: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Nesta segunda-feira (18 de agosto), ele plantou uma muda de ipê amarelo no jardim da Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam). O ato simbólico marcou o início da Semana da Pauta Verde, uma iniciativa do CNJ para promover a conciliação e dar celeridade a processos ambientais em todo o país.

Com uma pá nas mãos, o ministro Luís Roberto Barroso fez questão de lançar a terra no berço da muda, em um gesto simbólico de compromisso com o meio ambiente. A cena foi acompanhada por um casal de araras-canindé, que habita uma das palmeiras da sede da Amam. Também participaram do plantio autoridades do Judiciário, como o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim Nogueira, o desembargador Rodrigo Roberto Curvo, membro do Fonamb, e o conselheiro do CNJ, Ulisses Rabaneda, que recordou já ter plantado uma árvore no TJMT em outra ocasião, também com o Programa Verde Novo.

O ministro Barroso agradeceu a oportunidade de participar da ação e se mostrou visivelmente encantado com a presença das araras. Para ele, o plantio da árvore foi um gesto de grande simbolismo, que reforça o compromisso do Judiciário com a proteção do meio ambiente, uma pauta fundamental para o futuro do Brasil. A interação com a natureza local, um dos patrimônios de Mato Grosso, mostrou a importância de conectar a atuação da Justiça com as particularidades de cada região.

O desembargador Rodrigo Roberto Curvo, um dos principais defensores da iniciativa, explicou o porquê de plantar um ipê-amarelo da mata e seu simbolismo. Ele destacou que a árvore é a única da família dos ipês a florescer em todos os biomas, sendo um forte símbolo de resiliência e superação. “O ipê amarelo demonstra sua exuberância mesmo nos períodos de seca mais severa, tal qual a Justiça, que, quando se manifesta, transforma e reverbera”, afirmou.

Curvo ressaltou a importância da Semana da Pauta Verde, destacando que ela foi criada para mobilizar a magistratura e impulsionar sessões de conciliação e mediação em questões ambientais. Dirigindo-se ao ministro Barroso, o desembargador o saudou por estar em Cuiabá, no “coração da América do Sul”, no “centro geodésico da América do Sul”, um local de grande importância ecológica. Ele comparou a trajetória do ministro à resiliência e força do ipê e convidou o ministro a “deixar a sua marca no solo mato-grossense” e a se sentir abraçado por toda a magistratura do estado.

Compromisso com o meio ambiente

A árvore plantada pelo ministro é a primeira das 450 mudas que a Amam planeja plantar no local até dezembro deste ano, em parceria com o Programa Verde Novo, do TJMT. O programa usa o poder transformador do plantio de árvores para conscientizar a população, especialmente as crianças, mediante palestras e plantio de mudas com o intuito de promover o plantio de florestas urbanas.

Observação: O ministro Barroso já escreveu vários livros e tem filhos.

18ª edição do Diálogos da Magistratura destaca inovação e valorização dos juízes de Primeiro Grau

Pauta Verde: Processo contra madeireira em Cuiabá integra mutirão que reúne 339 ações fiscais em MT

Ministro Barroso dialoga com estudantes no Liceu Cuiabano e defende educação como base do futuro

Semana da Pauta Verde tem início em Mato Grosso com mutirão de conciliações ambientais

Pauta Verde: Mutirão busca conciliação em 321 execuções fiscais ambientais em Cuiabá

Autor: Marcia Marafon

Fotografo: Alair Ribeiro

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

TJMT e parceiros lançam vídeo de sensibilização para concurso cultural sobre violência contra mulher

Published

3 horas atrás

on

19/08/2025

By

Um convite à reflexão, à empatia e ao fim da violência contra a mulher. Assim começa o primeiro vídeo da campanha “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”, promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher-MT).

A produção, que abre a série de quatro vídeos que serão divulgados ao longo do projeto, utiliza a força da poesia para dar voz a sentimentos e histórias que, infelizmente, fazem parte da realidade de muitas mulheres. Entre versos e imagens sensíveis, o vídeo apresenta relatos impactantes, embalados por uma narrativa que pede, com urgência e ternura, que a violência dê lugar ao respeito e ao amor.

O conteúdo faz parte de um conjunto de materiais para sensibilização dos estudantes e profissionais da área da educação no concurso cultural realizado em escolas públicas de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Cáceres e Barra do Garças, abrangendo estudantes do 1º ao 9º ano, no enfrentamento ao tema.

Além dos vídeos, a campanha contará com jingles e outras peças criativas que serão divulgadas até 25 de novembro, todas pensadas para despertar nos jovens a consciência sobre a importância da igualdade, da paz e do basta à violência de gênero.

Entre as criações, está a música oficial da campanha, que mantém o espírito jovem, com batida marcante e rimas que alternam vozes masculina e feminina para reforçar a mensagem de união e respeito. Com ritmo próximo ao rap e à música urbana, o jingle busca se aproximar à realidade das crianças e adolescentes, ‘grudando’ nos ouvidos e corações dos estudantes.

Parceria – Entre os diversos parceiros da iniciativa, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação do Governo de Mato Grosso e o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT Cuiabá) surgem como importantes parceiros do projeto, auxiliando na promoção, execução e divulgação da ação. Também fazem parte da parceria: Secretaria de Educação de Cuiabá, Prefeituras de Rondonópolis e Sinop, Ministério Público Estadual, OAB-Seccional Mato Grosso, e Defensoria Pública do Estado.

📽 Assista ao primeiro vídeo da campanha e seja um replicador dessa importante mensagem.

🎧 Escute ou baixe aqui o Jingle da Campanha.

TJMT une Justiça e Educação em capacitação que integra concurso cultural contra violência de gênero

Assinatura de protocolo e capacitação marcam avanço do concurso “A escola ensina, a mulher agradece”

TJMT lança em Rondonópolis projeto em escolas para prevenir violência contra a mulher

Judiciário apresenta em Sinop concurso cultural para conscientizar sobre violência de gênero

TJMT lança projeto pioneiro que une Justiça e Educação no combate à violência contra a mulher

Autor: Marco Cappelletti

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Segurança

SEGURANÇA19/08/2025

PRF apreende mais de 45 kg de pasta base de cocaína em Alto Garças (MT)

Na madrugada desta terça-feira (19), por volta das 5h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um conjunto veicular durante fiscalização...
SEGURANÇA19/08/2025

Força Tática prende mulher em flagrante por tráfico de drogas em Cáceres

Equipes da Força Tática do 6º Comando Regional prenderam em flagrante uma mulher, de 20 anos, por tráfico ilícito de...
SEGURANÇA19/08/2025

PM prende faccionado suspeito por duplo homicídio e apreende arma, drogas e munições

Policiais militares prenderam um homem, de 35 anos, suspeito pelo homicídio de Elton Cândido Souza Junior e Bruno André de...

Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...

