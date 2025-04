Investigação da Polícia Civil de MT leva a prisão de faccionado envolvido em homicídio de trans em Tapurah

Quatro homens morreram em confronto com policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional, nesta sexta-feira (25.4), no município de Nossa Senhora do Livramento (a 39 km de Cuiabá). O caso ocorreu em um trecho da MT-060, no KM 12, em área rural.

Na ação, os militares apreenderam três revólveres e uma pistola que estavam em posse da quadrilha.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da Força Tática receberam informações de que havia um roubo, com quatro suspeitos armados. Após a ação criminosa, os envolvidos fugiram em um veículo modelo Fiat Mobi, sentido à Poconé.

Diante dos fatos, os militares flagraram o condutor do veículo em alta velocidade, o que deu início a uma perseguição policial. Os suspeitos seguiram em direção à área de zona rural conhecida como Comunidade Santana.

Em determinado momento, os suspeitos abandonaram o carro e fugiram a pé para uma área de mata fechada e de difícil acesso. Durante a fuga, a quadrilha atirou contra os policiais, que revidaram à agressão.

Os suspeitos foram atingidos, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Apenas um homem foi identificado como Adalberto José de Macedo Júnior. Os militares apreenderam com os indivíduos três revólveres e uma pistola.

Os armamentos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Fonte: PM MT – MT