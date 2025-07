Investigação da Polícia Civil identifica e prende suspeito de praticar vários furtos no interior de MT

A Polícia Civil venceu em duas categorias na 2ª edição do Prêmio Eficiência e Inovação em Práticas Públicas, do Governo de Mato Grosso, na tarde de segunda-feira (7.7). A cerimônia de premiação dos finalistas foi realizada no auditório Cloves Vettorato, do Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

O prêmio, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), reconhece iniciativas inovadoras e eficientes que foram implementadas pelos órgãos e autarquias do Poder Executivo Estadual, em cada uma das quatro categorias: (1) Transformação Digital, (2) Redução de Custos ou Melhoria da Receita, (3) Satisfação do Cidadão ou do Servidor e (4) Melhoria da Gestão Pública.

Na categoria A – Transformação Digital, o Sistema Nacional de Cartas Precatórias conquistou o 1º lugar. A equipe da Coordenadoria de Tecnologia e Inovação (COTI), recebeu o prêmio R$ 200 mil em dinheiro.

Na categoria C – Satisfação do Cidadão, a Delegacia Digital ganhou o 3º lugar da premiação e os desenvolvedores da Coordenadoria de Tecnologia e Inovação (COTI), receberam o prêmio R$ 170 mil em dinheiro.

Os vencedores ganharam também uma passagem aérea com direito a acompanhante, no valor de até R$ 8,5 mil, com destinos nacionais ou internacionais.

Sistema Nacional de Cartas Precatórias

Foi criado pela equipe da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTI), da Diretoria de Administração Sistêmica, da Polícia Civil de Mato Grosso.

Em agosto de 2024 foi colocado em funcionamento integrando os sistemas das Polícias Civis de 11 estados – Mato Grosso, Sergipe, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Tocantins, Pernambuco, Amapá e Mato Grosso do Sul.

O Sistema Nacional de Cartas Precatórias facilita a troca digital e segura de documentos policiais entre as polícias, promovendo a interação entre as instituições policiais por meio de trocas de conhecimentos, experiências e ainda apresentação de novas tecnologias.

As diligências policiais, que antes seguiam por e-mail ou até mesmo pelos Correios, passarão a tramitar por meio de um sistema próprio – o que dará celeridade, controle e encaminhamento e cumprimento destas demandas. O ponto Central de Acesso e Autenticação (PCAA) garante a autenticação e o controle de acesso aos sistemas de forma protegida.

A ferramenta representa a primeira integração nacional estruturada das instituições, o que pavimenta o caminho para futuros projetos de cooperação interinstitucional em âmbito nacional.

Delegacia Digital

O portal reúne os serviços digitais oferecidos pela Polícia Civil à população mato-grossense. A plataforma foi desenvolvida para ampliar o alcance ao cidadão, tornando serviços, como o registro de uma ocorrência, mais ágeis e eficientes.

A Delegacia Digital oferece diversos serviços, como registros de boletins de ocorrências, consultas a veículos e telefones, solicitação de medidas protetivas, registros de pessoas desaparecidas, entre outras funcionalidades.

Criado pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTI) o portal acompanha a evolução da tecnologia e a necessidade da instituição em ofertar um atendimento seguro, visando simplificar o acesso da população, reduzir o tempo de espera e ampliar o alcance da instituição.

