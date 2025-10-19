SEGURANÇA
Investigação da Polícia Civil leva 7 golpistas a serem condenados a 86 anos de prisão
Após um ano da Operação Antenados, deflagrada pela Polícia Civil, sete pessoas foram condenadas pela Justiça. Juntas, as penas somam mais de 86 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude eletrônica contra idosos, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, o grupo criminoso atuava com um modus operandi característico. Membros da quadrilha visitavam residências de idosos, apresentando-se como representantes de um suposto programa governamental de distribuição de antenas de televisão para pessoas de baixa renda.
Durante essas visitas, sob o pretexto de cadastrarem os beneficiários, os criminosos fotografavam documentos pessoais e o rosto das vítimas. De posse desses dados, os denunciados abriam contas bancárias fraudulentas em nome das vítimas e contratavam empréstimos consignados a serem descontados de seus benefícios previdenciários em 84 parcelas mensais.
Os valores dos empréstimos eram depositados nas contas fraudulentas e, imediatamente, transferidos para outras contas, também em nome das vítimas, para dificultar o rastreamento. A investigação identificou 31 vítimas idosas de Cuiabá, todas aposentadas ou pensionistas do INSS, contra as quais foram realizadas 44 contratações fraudulentas de empréstimos consignados, totalizando R$ 1.537.210,92.
Durante as investigações, foram identificadas também vítimas de outros municípios de Mato Grosso e de outros estados, sendo compartilhadas provas com as autoridades de todos os locais identificados.
Ao todo, quatro mulheres e três homens foram condenados pelos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude eletrônica contra idosos, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, totalizando mais de 86 anos de prisão. A decisão foi proferida pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá nesta sexta-feira (17.10).
“A condenação representa uma resposta firme ao crime de fraudes eletrônicas contra idosos e reforça o compromisso da Polícia Civil no combate a fraudes bancárias”, afirmou a delegada Angelina de Andrade Ferreira, responsável pela investigação do caso.
A operação
A Operação Antenados foi deflagrada em 7 de agosto de 2024 para o cumprimento de 29 ordens judiciais contra um grupo criminoso especializado na aplicação de golpes por meio de empréstimos fraudulentos.
Na operação, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva, 10 de busca e apreensão domiciliar e 12 mandados de sequestro judicial de bens, valores e direitos, tendo como alvo o grupo criminoso que atuava em Mato Grosso e na cidade de Sorocaba (SP).
Também foram cumpridas determinações judiciais para o afastamento do sigilo telemático de 32 contas bancárias, além do bloqueio e afastamento de sigilo bancário de todas as contas de oito pessoas físicas e quatro jurídicas. Os trabalhos contaram com apoio da Delegacia Seccional e da 3ª e 4ª Delegacias de Polícia de Sorocaba (SP).
A operação faz parte do programa de combate a associações criminosas especializadas em contratações bancárias fraudulentas e lavagem de dinheiro, da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Raio prende homem suspeito por tráfico e apreende 55 porções de drogas em Várzea Grande
Policiais militares da Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam um homem por tráfico de drogas na noite deste sábado (18.10), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram encontradas 55 porções de drogas, entre maconha e pasta base de cocaína.
Durante policiamento tático, em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes flagraram o homem em atitude suspeita, em frente a uma conveniência de bebidas no bairro Mapim. Ao perceber a aproximação dos militares, ele correu para os fundos do estabelecimento.
Durante a tentativa de fuga, o suspeito saltou por muros e telhados de residências vizinhas, sendo localizado posteriormente, escondido no corredor de uma casa. Ele ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos militares.
As equipes retornaram à conveniência e localizaram, durante as buscas, 14 porções de maconha, 28 porções de pasta base e 13 porções de cocaína, além de uma balança de precisão. O suspeito confessou ser o responsável pelos entorpecentes e pela comercialização na região.
O homem foi levado à delegacia junto com o material apreendido, para o registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil e Polícia Militar prendem casal por tráfico de drogas em Canarana
Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, resultou na prisão em flagrante de um homem e uma mulher pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, na tarde desta sexta-feira (17.10), em Canarana.
Os suspeitos foram surpreendidos em uma residência localizada na Rua Planalto, no Bairro Nova Canarana. A ação ocorreu após a Polícia Civil acionar uma guarnição da PM para prestar apoio na captura de um foragido, após informações de que o indivíduo estaria escondido no local.
Durante a aproximação, os policiais visualizaram um homem com características semelhantes ao procurado, que pulou o muro da residência ao perceber a presença das equipes. No momento da verificação, foi constatada a presença de diversos invólucros aparentando conter substância análoga à maconha, além de outros elementos que caracterizam o crime de tráfico de drogas.
O casal foi detido no local e conduzido à Delegacia de Polícia de Canarana, onde foi lavrado o Auto de prisão em Flagrante (APF) pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.
“O trabalho conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar reforça o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas no município”, destacou o delegado Diogo Jobane Neto.
Após os procedimentos cabíveis, os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
