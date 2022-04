Investigações para desarticular esquema de sonegação fiscal no comércio de grãos avançam em MT

Cursinho no CPA 4 Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) participou nesta terça (26) da aula inaugural do Cursinho Pré-Enem Prof. Vilma Moreira, criado por meio de sua emenda parlamentar, no valor de R$ 350 mil, para a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) coordenar. As aulas serão realizadas na Escola Estadual Victorino Monteiro da Silva, no bairro CPA 4, em Cuiabá.

O principal objetivo do projeto é garantir que pessoas de baixa renda possam conquistar uma vaga gratuita nas universidades públicas do Brasil. O projeto, que também está sendo realizado em Rondonópolis, conta com o apoio de escolas Estaduais e da Fundação de Apoio ao Ensino Superior (Faesp).

“Sempre tive o sonho de viabilizar a criação de um cursinho comunitário, pois muitas pessoas não tem condição de pagar até R$ 1.000 para estudar, com o objetivo de garantir uma boa pontuação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares. Eu mesmo, quando jovem, não tive essa oportunidade de fazer um cursinho de forma gratuita, e espero que as aulas sejam proveitosas e que possamos ter o número máximo de aprovados nas turmas. Agradeço o apoio do governo, Unemat e Faesp por realizarem este projeto que já é uma referência no país para cursinhos comunitários”, disse o deputado Thiago Silva.

O professor de Geografia, Edmarcio Neres, comentou sobre a importância dos estudantes aproveitarem o estudo. “Sabemos que está cada vez mais competitivo para conseguir uma vaga na UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), Unemat, UFR (Universidade Federal de Rondonópolis), então esta é uma oportunidade ímpar que o deputado Thiago e a Assembleia Legislativa então promovendo para Cuiabá e região”, disse o professor que também trabalha no Pré-Enem Digital Gold, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Com o sonho de ser um advogado na área criminalista, o estudante Ryan dos Santos disse estar motivado para garantir sua vaga na UFMT. “Desde bem cedo sonho em ser advogado e, como aluno de escola pública, vejo este cursinho comunitário como uma oportunidade especial para alcançar meu principal objetivo. Obrigado a Unemat e o deputado Thiago que mostram o real interesse em promover justiça social por meio da educação”, afirma o estudante.

O deputado Thiago garante que irá continuar trabalhando em prol da ampliação do projeto para que mais pessoas e municípios possam ser atendidos em Mato Grosso.