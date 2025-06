Investigado por homicídio em Mato Grosso é preso pela Polícia Civil na Bahia

A Polícia Civil de Mato Grosso localizou e prendeu, com o apoio da Polícia Civil da Bahia, um homem de 45 anos, investigado por homicídio e que estava foragido desde 2020. A prisão ocorreu na manhã dessa quinta-feira (12.6), na zona rural de Morro do Chapéu, interior baiano.

O foragido era procurado por envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido em dezembro de 2016, no bairro Atlântico, em Alto Araguaia.

Segundo as investigações, ele e outros dois comparsas atraíram Jander Borges da Silva para um imóvel abandonado sob o pretexto do uso de entorpecentes. No local, a vítima foi brutalmente agredida com pauladas, chutes e, por fim, teve o pescoço golpeado com uma faca, resultando em sua morte.

As apurações apontam que o crime foi motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. A vítima teria contraído débitos com um dos envolvidos, o que teria levado à execução planejada.

Após trabalho de inteligência e cruzamento de informações, os investigadores da Delegacia de Alto Araguaia localizaram o paradeiro do suspeito e acionaram as autoridades baianas. Com a troca de dados entre as forças de segurança dos dois Estados, foi possível capturar o foragido e cumprir o mandado de prisão preventiva, expedido pela Primeira Vara Criminal de Alto Araguaia.

Fonte: Policia Civil MT – MT