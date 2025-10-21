Investimento do Novo PAC Saúde moderniza LACEN/PR e reforça vigilância genômica no Brasil

O Ministério da Saúde, por meio do Novo PAC Saúde, reforça o compromisso com a modernização da rede laboratorial brasileira ao apoiar a aquisição do MiSeq i100 Plus pelo Laboratório Central do Estado do Paraná (LACEN/PR), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SESA). O investimento de R$ 897.497 integra uma estratégia nacional de fortalecimento da vigilância epidemiológica, garantindo diagnósticos mais rápidos e eficientes e aumentando a capacidade de resposta do país a pandemias, surtos e emergências em saúde pública.

O equipamento, de sequenciamento de nova geração, permitirá ao LACEN/PR realizar análises de vírus e bactérias de relevância para a saúde pública, como SARS-CoV-2, Influenza, meningococo, Mycobacterium tuberculosis e arboviroses. O investimento federal fortalece a rede de laboratórios centrais, tornando o Paraná referência em vigilância genômica e inovação científica no país.

Mais celeridade e precisão nas análises

O MiSeq i100 Plus é quatro vezes mais rápido que o modelo anterior utilizado pelo LACEN/PR, o MiSeq original, permitindo concluir sequenciamentos em até quatro horas, comparado às 12 horas da média anterior.

Outra inovação é a interpretação integrada dos resultados (on-board), que simplifica o processo, acelera a liberação das análises e permite que diferentes microrganismos sejam analisados simultaneamente, sem necessidade de exames separados. Além disso, o sistema inclui softwares de análise secundária que dispensam bioinformatas na interpretação inicial, tornando o processo mais ágil, acessível e eficiente.

Resultados práticos da modernização

O investimento federal no LACEN/PR permitirá à unidade:

Identificação rápida de variantes de interesse e monitoramento do SARS-CoV-2, conforme classificação da OMS.

Pesquisa de variantes de Influenza resistentes ao oseltamivir, auxiliando medidas de prevenção e tratamento.

Sequenciamento contínuo de arboviroses, permitindo rastrear circulação, origem e destino dos vírus.

Rotina mais ágil de tuberculose multirresistente, garantindo diagnósticos oportunos e acompanhamento mais preciso da doença.

Com isso, o LACEN/PR amplia sua capacidade de vigilância genômica, consolidando o Paraná como referência nacional e contribuindo para a eficiência da rede laboratorial federal.

Para a direção do LACEN/PR, a chegada do novo equipamento representa o compromisso permanente do Estado com o avanço científico e a qualidade dos serviços prestados à população. “O LACEN/PR procura sempre acompanhar o avanço científico, para que as análises sejam realizadas da melhor forma possível e com o menor tempo”, afirmou a Direção Geral, Célia Fagundes Cruz.

Aplicações e pioneirismo

O laboratório deve se tornar o primeiro do país a implantar o teste de sensibilidade genômico para tuberculose, um marco para o diagnóstico e o monitoramento da doença no Brasil.

Além disso, o equipamento permite aplicações em transcriptômica, genômica microbiana e sequenciamento direcionado de genes, reforçando o papel do Ministério da Saúde na promoção da ciência, tecnologia e inovação em saúde pública.

Compromisso do Ministério da Saúde

O Novo PAC Saúde tem como objetivo estratégico fortalecer a capacidade de resposta do país, modernizando laboratórios, agilizando diagnósticos e ampliando o acesso a tecnologias de ponta. Somente para cada um dos laboratórios centráis de saúde pública (os LACENs), já foram transferidos R$ 153 milhões para compra de equipamentos, ajudando todos os estados na preparação para emergências sanitárias.

“O Novo PAC Saúde tem promovido uma verdadeira transformação na infraestrutura laboratorial do país. Cada novo equipamento entregue representa mais agilidade na detecção de surtos, mais precisão nos diagnósticos e mais segurança para a população. O investimento no LACEN do Paraná é um exemplo concreto de como o programa vem fortalecendo a resposta do Brasil diante de emergências em saúde pública”, destaca Henrique Chaves, diretor do Programa Novo PAC Saúde, do Ministério da Saúde.

Com a modernização do LACEN/PR, o Brasil amplia sua capacidade de vigilância genômica, fortalece a prevenção de doenças e consolida sua rede laboratorial como referência nacional em saúde pública e inovação científica.

Fonte: Ministério da Saúde