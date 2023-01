Investimentos do Governo de MT ajudaram a equipar prefeituras e melhorar estradas

A posse do governador Mauro Mendes neste domingo (1º.01) foi marcada por emoção. Na cerimônia, a primeira-dama Virginia Mendes esteve ao lado do filho Luis Antônio Mendes, que representou as irmãs Ana Carolinna e Maria Luiza Mendes, que não puderam comparecer. Em seu discurso de posse, o governador ressaltou a importância da primeira-dama do Estado e da família, cuja compreensão foi fundamental para que pudesse se exercer uma boa gestão, segundo ele.

“Virginia sempre soube compreender e me auxiliar em muitas missões, e, mesmo enfrentando dificuldades de saúde, sempre esteve ao meu lado. Obrigado pelo companheirismo e lealdade”, disse o governador.

O governador também agradeceu ao filho, Luis Antônio. “Obrigado por estar aqui representando suas irmãs e obrigado por ser esse grande parceiro. Com seu trabalho e apoio consigo me dedicar à população mato-grossense”, agradeceu.

A primeira-dama Virginia Mendes destacou as qualidades do esposo, e afirmou o compromisso de estar ainda mais próxima das ações do Governo do Estado.

“O Mauro tem uma qualidade que admiro muito: a dedicação. Ele se entrega e se doa em tudo que faz, e nos últimos quatro anos não mediu esforços para se dedicar aos trabalhos à frente do Estado. Isso o deixa um pouco ausente da família. A nossa filha caçula, Maria Luiza, às vezes não o vê nem pela manhã e nem à noite, mas compreendemos a missão que ele assumiu. Quero, ao lado dele, continuar retribuindo a confiança dos mato-grossenses. Temos muito a fazer pelo social. Podem contar comigo e com a minha equipe”, afirmou Virginia Mendes.

Durante a posse dos novos secretários de Estado, o chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, pontuou a participação da primeira-dama e força que ela representa para as ações do Estado. “O senhor, governador, é um homem abençoado por ter uma família e uma guerreira do seu lado, que está a todo momento te acompanhando, assim como nos auxiliando. Virginia, a sua determinação e dedicação fazem diferença nesta gestão. Você realmente supera todas as expectativas com a sua força e com a sua fé em Deus”, afirmou.

Wellington Fagundes também apontou a diferença da participação da primeira-dama do Estado nas ações do Governo de MT e durante a campanha eleitoral. “Dona Virginia faz diferença nas ações, especialmente no social, e com todas as dificuldades que ela enfrentou com sua saúde no período eleitoral, não faltou a ela energia para motivar todos nós”, observou.

“Mato Grosso nunca teve uma primeira-dama que foi às aldeias indígenas, que gosta de fazer as entregas, muitas vezes com dificuldades de saúde, mas gosta de estar presente fazendo o verdadeiro social e olhando para os que mais precisam neste Estado”, declarou o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Max Russi.

Em ato ecumênico, o pastor Valmir Nascimento, presidente do conselho de educação e cultura das Assembleias de Deus de Cuiabá e região, classificou o dia como histórico. “É um dia que o Senhor no concedeu para, juntos, abençoar as autoridades, um dia histórico”. O Padre Danilo Guedes, do Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, durante sua bênção declarou: “A partir da renovação deste mandato, tomemos posse da certeza que Deus conduz a nossa história”.

“Hoje iniciamos um novo ciclo e esta data será memorável em nossas vidas”, concluiu Virginia Mendes.

Acompanharam a cerimônia a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino, o procurador-geral de Justiça, Ministério Público do Estado (MPE), Deosdete Cruz, os procuradores de Justiça Marcos Regenold e Marcelo Ferra, a defensora pública-geral, Maria Luziane Ribeiro de Castro e a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Mato Grosso, Gisela Alves Cardoso. Ainda, os senadores Wellington Fagundes, Jaime Campos e Margareth Buzetti, o deputado federal eleito Fábio Garcia, deputados estaduais da atual legislatura e eleitos, secretários de Estado, prefeitos e convidados.

Posse dos secretários

O governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta deram posse a 16 secretários no salão Clóves Vettorato, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. Das 17 pastas do Governo do Estado, permanecem desde a primeira gestão 13 titulares. Para Mauro Mendes, todos os gestores têm a missão de dar sequência às entregas já iniciadas para que Mato Grosso seja ainda melhor nos próximos anos para todos os cidadãos.

