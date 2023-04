Investimentos do Governo de MT em Porto Alegre do Norte somam mais de R$ 111 milhões

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) abriram inscrições para o curso gratuito de extensão ‘Fortalecimento de OSCs: inovação, sustentabilidade, gestão e captação de recursos’. A capacitação é voltada para gestores de organizações de sociedade civil e o cadastro pode ser feito até segunda-feira (1º.05) pela internet.

O curso será realizado em seis encontros, no período da noite, entre os dias 03 e 26 de maio, no Palácio da Instrução, em Cuiabá. A proposta é apresentar aos participantes conceitos de gestão de projetos, incluindo as etapas de planejamento, captação de recursos, execução, monitoramento e avaliação. Outro foco é ajudar os empreendedores a criar uma cultura de inovação nas organizações civis, com foto em soluções criativas, e desenvolver estratégias de sustentabilidade da instituição.

A capacitação é realizada pelo Programa Mato Grosso Criativo e ocorrerá em um formato de oficinas, com exercícios de fixação e consultoria individual. Ao fim, o objetivo é que os participantes tenham uma compreensão mais abrangente sobre os desafios e oportunidades para as organizações civis, e com conhecimentos práticos para usar nas rotinas das instituições.

Serviço:

Curso de extensão ‘Fortalecimento de OSCs: inovação, sustentabilidade, gestão e captação de recursos’

Inscrições até 01/05 pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/fortalecimento-de-oscs/1938340

Início das aulas: 03/05

Local: Palácio da Instrução

Mais informações: [email protected] e whatsApp (65) 9 99232678