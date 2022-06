Investimentos do Governo de MT em Rondonópolis somam mais de R$ 230 milhões

O Governo de Mato Grosso tem investido, apenas nesta gestão, mais de R$ 230 milhões para levar melhorias ao município de Rondonópolis (212 km de Cuiabá). Os recursos são destinados a obras de infraestrutura e investimentos diretos na na saúde, cultura e segurança pública da cidade.

Somente para melhorar a logística do tráfego na região do município, o Governo do Estado empregou R$ 145 milhões. Desse valor, R$ 65,3 milhões foram repassados via convênio para obras de asfaltamento, drenagem, sinalização e acessibilidade em diversas ruas e avenidas do Distrito de Augusto Vetorasso.

O Governo também investe R$ 38 milhões para asfaltamento de 42,3 quilômetros na MT-471/040, no trecho que passa pelo Assentamento Carimã (obra que está na fase de projetos), e publicou licitação para a restauração de 29,1 km da MT-270, no entroncamento com a BR-163, na região do distrito de São Lourenço de Fátima, em Rondonópolis, com orçamento de R$ 18 milhões.

O Estado ainda fez o asfaltamento de um trecho da BR-364 que dá acesso às avenidas W11 e W14. A obra teve investimento de R$ 23,1 milhões e será inaugurada pelo governador Mauro Mendes nesta semana.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) também fez a reforma do Centro de Geração e Renda da União Rondonopolitana de Associação de Moradores – um investimento de pouco mais de R$ 248 mil, e trocou toda a iluminação do campo de futebol no Jardim Atlântico, ao custo de R$ 110 mil.

Para auxiliar nos trabalhos da execução de convênios, por parte da Prefeitura de Rondonópolis, a Sinfra doou uma motoniveladora para o município. O equipamento representa investimento de R$ 602 mil. O Estado também estuda a liberação de R$ 1 milhão, via convênio, para asfaltamento e drenagem superficial no campus da Universidade Federal de Rondonópolis. A autorização para formalização do convênio deve ser assinada pelo governador Mauro Mendes nesta semana.

Saúde e educação

Pastas prioritárias na gestão do governador Mauro Mendes, a Saúde de Rondonópolis recebeu R$ 8,5 milhões em investimentos ao longo da gestão. Os valores foram destinados por meio da entrega de seis ambulâncias, das quais quatro são frutos de emendas parlamentares, além de reformas e adequações no Hospital Regional de Rondonópolis.

Parte do valor, o equivalente a R$ 4,5 milhões, também foi usada para compra de novos equipamentos e mobiliários hospitalares.

Já na área da Educação, foram R$ 36,2 milhões em investimentos. Parte do montante, cerca de R$ 20 milhões, foi destinada a reforma geral e ampliação de cinco escolas estaduais, sendo elas a Domingos Aparecido dos Santos, Adolfo Augusto de Moraes, José Rodrigues dos Santos, Marechal Dutra e Emanuel Pinheiro. As obras ainda estão em fase de projetos e licitações.

O restante do valor, em torno de R$ 16 milhões, foi investido na retomada da construção da Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva, na construção da quadra poliesportiva na Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino, em manutenções e reparos realizados em 10 escolas estaduais, e na compra de 757 aparelhos de ar condicionado e 585 equipamentos mobiliários para 29 escolas.

“O Governo do Estado vem realizando investimentos em diversas áreas e a educação é uma das prioridades do governador Mauro Mendes. Temos feito diversos esforços para melhorar nossos índices de educação, como reformas nos espaços físicos e investimentos em tecnologia e melhores materiais didáticos para um ensino de qualidade para nossos alunos”, destacou o secretário de Educação, Alan Porto.

Rondonópolis ainda ganha um Centro de Inovação, que recebe o investimento de R$ 3 milhões e é fruto de parceria com o senador Wellington Fagundes. O espaço, que já está na fase de construção, também contou com parceria da Prefeitura Municipal, que doou o terreno, localizado próximo à Universidade Federal de Rondonópolis.

Social

Atendendo aos moradores mais vulneráveis do município, o governo destinou mais de R$ 7,4 milhões em recursos para ações sociais, como a entrega de 12 mil cestas básicas e de 9,4 mil cobertores. Também foram atendidas 4.010 famílias pelo programa de transferência de renda Ser Família Emergencial. Apenas esta última ação demandou investimento de R$ 6 milhões.

O governo ainda entregou 451 filtros de barro à população mais carente, a fim de garantir o acesso dos moradores à água filtrada.

Três instituições da cidade, sendo elas a Obra Kolping, o Centro de Reabilitação Louis Braile e a Casa do Adolescente Sagrada Família também receberam recursos para obras e investimentos, na ordem de R$ 117 mil.

Segurança Pública

A Segurança Pública também foi uma das áreas atendidas na cidade de Rondonópolis. Ao todo, foram R$ 27 milhões em investimentos que envolvem a construção do complexo da Polícia Civil, que está em fase de projeto, a reforma do 2º Batalhão da Polícia Militar, reforma da 2° Companhia do 3°Batalhão Bombeiro Militar, e ainda a construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE).

Os investimentos na área da Segurança Pública ainda envolvem a construção de um novo raio na Penitenciária Major Elder Sá, conhecida como Mata Grande, reforma das celas e construção das salas de aula da Cadeia Pública Feminina.

Ainda, na compra de novos equipamentos para os agentes de segurança, como detectores fetais para o presídio feminino, rádios fixos e portáteis para a comunicação com o Ciosp, 205 rádios digitais para a Região Integrada de Segurança Pública, e cintos táticos. Também, foi feita compra de um novo furgão para o transporte de presos e de uma viatura auto tanque para o 4º Batalhão de Bombeiro Militar.

Mais investimentos

O governo estadual aportou mais de R$ 1,4 milhão para fomentar atividades de cultura e esporte no município. Desse valor, R$ 1 milhão foi destinado a execução de 27 projetos culturais da cidade, contemplados pela Lei Aldir Blanc.

Cinco instituições também receberam, cada, R$ 30 mil para projetos voltados ao esporte, contemplados pelo edital Pontos do Esporte. Já como incentivo a empreendimentos criativos, o governo premiou com R$ 50 mil o projeto Mandume Video Making, escolhido no edital MT Criativo.

Já por meio da Secretaria de Agricultura Familiar, o estado entregou um tanque resfriador de leite e 300 toneladas de calcário para os pequenos produtores do município. A Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat) também auxiliou os moradores da cidade com a perfuração de três poços tubulares. Já o Indea recebeu R$ 1,4 milhão para a construção da sede da Unidade Regional de Supervisão e de Execução. A obra já foi contratada.