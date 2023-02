“Investimentos do Governo de MT fazem com que moradores tenham qualidade de vida cada vez melhor”, afirma prefeito

Com objetivo de conhecer as funcionalidades da versão 3 do Sistema Integrado do Ministério Público (Simp), uma comitiva do Ministério Público do Maranhão (MPMA) visitou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) nos dias 2 e 3 de fevereiro. Eles foram recebidos por integrantes do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (Ceti) e do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do MPMT, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), em Cuiabá.

Os visitantes tiveram uma visão geral das mudanças da versão 2 para a 3 do sistema, conheceram o projeto de implantação, as novas funcionalidades do sistema e as inovações que estão previstas para o futuro. A programação incluiu ainda visita à Corregedoria-Geral do MPMT e à sede das Promotorias de Justiça da Capital.

O grupo é composto por nove pessoas: os promotores de Justiça Tereza Muniz (chefe do gabinete do Procurador-Geral de Justiça do MPMA) e José Márcio Maia Alves (diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais) e os servidores Nayana Sobral (coordenadora de TI), Daniele Costa (superintendente operacional Simp), Dennys Mendonça (gestor operacional Simp), Diego Santos (técnico em informática), Leonardo Sampaio (desenvolvedor) e Thiago Nunes (analista de banco de dados).

“A visita demonstra a importância do desenvolvimento e do investimento em tecnologia, bem como da integração com os outros Ministérios Públicos e a possibilidade de compartilhamento de ferramentas”, considerou a promotora de Justiça presidente do Ceti, Claire Vogel Dutra. Para ela, esse compartilhamento de sistemas e de iniciativas de tecnologia é fundamental e vem crescendo, mostrando ser uma alternativa viável e mais econômica para as instituições.

“Nós do MPMT estamos no caminho certo, investindo em tecnologia e podendo exportar para outros Estados. O Simp 3 é um sistema bastante moderno, que integra com outros sistemas como o PJe, e que pode atender a outros ministérios públicos como o do Maranhão”, acrescentou a promotora, lembrando que o MPMA possui a versão 2 do sistema.

