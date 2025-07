Investimentos do Governo de MT fortalecem agricultura familiar em municípios que integram consórcios no Norte e Noroeste do Estado

O Governo de Mato Grosso investiu R$ 115,8 milhões para fomento à agricultura familiar nos municípios que integram os consórcios Portal da Amazônia, Vale do Juruena e Vale do Teles Pires desde 2019. Os investimentos foram feitos em entregas de máquinas, implementos agrícolas, transferências de mudas, entre outros. Os dados foram apresentados pela secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, durante a 19º Feira da Agricultura Familiar, realizada no município de Carlinda, neste fim de semana.

Em Carlinda, município integrante do Consórcio Portal da Amazônia e sede do evento, por exemplo, os investimentos totalizaram cerca de R$ 10 milhões entre 2019 e julho de 2025. O valor expressivo, explica a secretária, contribui para o fortalecimento da produção local, acesso a equipamentos, insumos, assistência técnica e melhorias estruturais para os agricultores familiares.

Andreia Fujioka aproveitou a oportunidade para explicar aos produtores de pequena escala sobre o programa de Inclusão Rural viabilizado por meio do Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaaf), que teve um edital lançado há 15 dias, e tem inscrições até o dia 7 de agosto. O programa tem o apoio técnico da Empaer para as inscrições de projetos e assistência técnica no período de ano.

“Esse é apenas o primeiro edital, que contempla produtores com renda de até meio salário mínimo. A Empaer está dando todo o suporte necessário para que os produtores inseridos no CadÚnico Rural sejam localizados, estão fazendo uma força tarefa com apoio da Setasc, é um programa que conta com inúmeras mãos”, disse a secretária.

Ela ressaltou a importância de ir até os municípios e dialogar com secretários, produtores, e juntos traçar estratégias.

“É com dados como esses que conseguimos dialogar com a sociedade, os consórcios e os demais poderes, mostrando onde estamos, o que já foi feito e, principalmente, onde precisamos investir. Agricultura familiar forte significa desenvolvimento com justiça social”, concluiu Andreia Fujioka.

Felipe Bachiega, secretário Municipal de Agricultura Familiar de Colíder, demonstrou interesse em incentivar a produção de café na região como forma de fortalecer os produtores locais.

“Embora a gente ainda não tenha experiência com a produção de café, queremos buscar conhecimento e levar essa alternativa para os produtores da nossa região que tiverem vocação. Dessa forma, pretendemos fortalecer as famílias no campo, para que os filhos não precisem sair das propriedades”, afirmou o secretário.

Também estiveram no encontro o prefeito de Carlinda, pastor Fernando, o prefeito de Nova Bandeirantes, Rogério de Souza, e representantes dos municípios de Alta Floresta, Guarantã do Norte, Nova Bandeirantes, Matupá, Colíder, Paranaíta, Terra Nova do Norte, Novo Mundo, Matupá e Nova Canaã do Norte.

Fonte: Governo MT – MT