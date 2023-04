Investimentos do Governo e estratégias de inteligência garantem aumento de 58% nas apreensões de drogas em MT

O Governo de Mato Grosso retomou uma série de obras que estavam paralisadas em Cuiabá e investiu em novos projetos viários para melhoria da mobilidade urbana. Entre as obras estão projetos previstos para a Copa do Mundo de 2014 e outras ações lançadas em governos anteriores, mas que não tiveram sua devida continuidade.

É o caso da Avenida Parque do Barbado, cuja primeira parte foi planejada para a Copa do Mundo de 2014, mas acabou paralisada em 2016, antes de sua conclusão. A obra, que liga as Avenidas Fernando Corrêa da Costa e Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho) apenas foi entre em 2020, pela atual gestão.

Atualmente a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) está construindo o prolongamento da Avenida Parque do Barbado. A obra vai garantir uma ligação entre a Avenida das Torres e a Estrada do Moinho, em um investimento de R$ 14,5 milhões.

Além de oferecer uma nova ligação entre a Avenida dos Trabalhadores e Ponte Sérgio Motta, por exemplo, a obra garante dignidade para os moradores do entorno do Córrego do Barbado, que será canalizado.

Com 700 metros de extensão, a Avenida terá duas pistas, com ciclovia e iluminação em LED. Até o momento 52% da obra já foi executada.

No bairro Jardim Industriário, o Governo está duplicando a Avenida V2. O objetivo é melhorar o trânsito em uma das regiões mais populosas de Cuiabá, eliminando os congestionamentos e dando mais segurança para os pedestres. O investimento no local é de R$ 6,6 milhões, incluindo iluminação, e 40% do trabalho já foi executado.

Na mesma região, com um investimento de R$ 26,2 milhões, a Sinfra-MT está recuperando diversas ruas do Distrito Industrial de Cuiabá.

O Governo de Mato Grosso realizou um trabalho para finalizar obras previstas para a Copa do Mundo e que, apesar de já estarem sendo usadas pela população, não haviam sido finalizadas e apresentavam problemas que precisavam ser corrigidos.

O trabalho de restauração da Avenida Archimedes Pereira Lima também está em andamento. O Governo está refazendo toda a base e o asfalto de um trecho de cinco quilômetros entre a rotatória do Boa Esperança e o Complexo Viário do Tijucal, com o objetivo de resolver todos os problemas da avenida. O investimento é de R$ 14,7 milhões.

A Trincheira Jurumirim, restaurada e finalizada, é outra obra prevista para a Copa já entregue pelo Governo do Estado. A Sinfra-MT realizou uma licitação para corrigir o pavimento na parte interior, além de resolver problemas nas paredes da trincheira e na parte superior.

Uma nova ponte de concreto sobre o Rio Cuiabá está em fase de conclusão, ligando os bairros Parque Atalaia, na capital, e Parque do Lago, em Várzea Grande. A estrutura da ponte, orçada em R$ 40,4 milhões, já foi finalizada e a Sinfra-MT iniciou a construção do acesso à estrutura.

O secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, lembra que a ponte foi licitada e iniciada em gestões anteriores sem que existisse sequer um projeto de acesso a ela. Com isso, a atual gestão precisou realizar os projetos, licitar a construção e iniciar a obra, para que a ponte não ficasse parada no ar.

“O governador Mauro Mendes sempre disse que todas as obras iniciadas deveriam ser finalizadas. Por isso, trabalhamos para solucionar todos os problemas que impediam que as obras fossem finalizadas, além de lançar novos projetos para melhorar a infraestrutura de Cuiabá, que é a capital de todos os mato-grossenses”, afirma o secretário.

A Sinfra-MT também está executando a revitalização da Avenida 8 de Abril, com asfalto novo e iluminação pública. Terá início neste ano a pavimentação da Avenida Mário Palma. A obra foi licitada e contratada em 2021, mas, devido a não execução por parte da empresa vencedora do processo, a Sinfra-MT precisou romper o contrato e realizar uma nova licitação.

Investimentos em Cuiabá

O Governo de Mato Grosso realiza uma série de investimentos em Cuiabá. Além da mobilidade urbana são realizadas obras nas estradas estaduais do município, com recuperação, pavimentação e iluminação. A Sinfra-MT ainda investe em grandes projetos, como o BRT, o Hospital Júlio Müller e o Rodoanel. O investimento é superior a R$ 1,2 bilhão.

Fonte: Governo MT – MT