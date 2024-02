Investimentos do Governo em Barra do Garças garantem mais qualidade de vida aos moradores

O Governo de Mato Grosso destina mais de R$ 185 milhões para Barra do Garças, garantindo melhor qualidade de vida aos moradores e desenvolvimento na região.

Com foco em Infraestrutura e Educação, os principais investimentos foram na construção asfalto novo em rodovias, ruas e avenidas, novas unidades educacionais e entrega de equipamentos escolares.

“Aqui em Barra do Garças contamos com investimentos de mais de R$ 5 milhões na reforma e ampliação do Pronto Socorro e Hospital Municipal. Os colégios também estão sendo reformados e outras novas escolas estão sendo construídas. O Governo também está fazendo a substituição de pontes de madeira por pontes de cimento. Nunca tivemos tanto investimento por parte do Governo do Estado como estamos tendo agora. É investimento em todas as áreas. Isso é reflexo de uma gestão extremamente eficiente e com entrega de resultados”, afirma o prefeito Adilson Macedo.

Para a Infraestrutura são mais de R$ 91 milhões. Destacam-se a entrega de 51,80 km de asfalto novo na MT-100, entre Barra do Garças e Araguaiana, com um investimento de R$ 34 milhões, e a construção de seis pontes de concreto nas MT-336 e MT-100.

Na Educação, um dos principais investimentos do Governo de Mato Grosso está sendo feito em parceria com a Prefeitura Municipal para a construção das Escolas Estaduais Dom José Silva, Indígena Dom Felippo Rinaldi e uma no Residencial Jardim dos Ipês. Os investimentos somam R$ 21,2 milhões.

Foram entregues também seis ônibus escolares, 127 aparelhos de ar-condicionado, 68 Smart TVs e 1,1 mil chromebooks. Essas ações totalizam R$ 6,3 milhões.

Na área social, a principal ação é a construção de 1,4 mil casas populares nos residenciais Carvalho I, II e III, que contam com o investimento total de R$ 11,6 milhões.

O setor também foi fortalecido com a entrega de 36,8 mil cestas básicas, 9 mil cobertores e transferência de renda para 5 mil famílias pelos programas SER Família, idealizados pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes.

Por fim, a Segurança Pública recebe mais de R$ 15 milhões em investimentos, dos quais R$ 13,9 milhões são para a construção do Centro de Atendimento Socioeducativo Maculino (CASE). O restante do investimento, R$ 1,4 milhão, foi para a entrega de uma viatura autotanque para o Corpo de Bombeiros e de 132 rádios digitais.

Abaixo, confira os investimentos feitos em Barra do Garças:





*Com supervisão de José Lucas Salvani.