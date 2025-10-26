MATO GROSSO
“Investimentos em infraestrutura que o governo tem feito estão mudando a realidade de toda Região Oeste de MT”, afirma prefeita de Glória D’Oeste
O governador Mauro Mendes entregou e vistoriou, neste sábado (25.10), mais obras para os municípios de Glória D’Oeste e Porto Esperidião, encerrando a agenda na Região Oeste do Estado.
Desde 2019, o Governo já investiu R$ 114,1 milhões em Glória D’Oeste, e outros R$ 164,8 milhões em Porto Esperidião.
O governador vistoriou as obras de asfaltamento de 18 quilômetros da MT-250, rodovia que liga Glória D’Oeste a Mirassol D’Oeste, com investimento de R$ 40,2 milhões. Depois, inaugurou a recuperação de 25 km da MT-339, no trecho entre Glória D’Oeste e São José dos Quatro Marcos, no valor de R$ 9 milhões.
Para a prefeita de Glória D’Oeste, Gheysa Borgato, a inauguração do trecho recuperado na MT-339 vai garantir mais segurança para os moradores do município e também para quem trafega por ela.
“A gente já sofreu muito com essa rodovia e agora a temos perfeita e mais uma ligação com São José dos Quatro Marcos. Ficamos muito emocionados, porque esses investimentos que o governo está fazendo estão mudando a realidade não só para nosso município, mas todos os aqui da região que são tão próximos”, destacou.
Em Glória D’Oeste, o governador também assinou a autorização de convênio para asfaltamento de ruas e avenidas, no valor de R$ 1,8 milhão, e de ruas do Distrito Monte Castelo, com investimento de R$ 2,7 milhões.
“Lembro que muitos falavam que aqui era um vale dos esquecidos e com investimentos que o Governo tem feito, essa região ganhou uma nova realidade. As pessoas estão animadas, empresas estão vindo pra cá, o agronegócio está entrando, muitas oportunidades estão sendo criadas”, afirmou.
Mayke Toscano/Secom-MT
O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, pontuou que a cada investimento do governo é possível ver que a cidade é melhorada. “Por isso aí fizemos diversos convênios com a prefeitura, na reforma e ampliação da escola, em asfalto urbano, em tantos outros convênios, na entrega de ônibus escolares, pois a gente sabe que a cada vez a cidade melhora”.
Porto Esperidião
No municípios, foram inaugurados 15 km da MT-265 até a Comunidade Santa Rita e o governador Mauro Mendes, com toda comitiva, vistoriou as obras de asfaltamento de 43 km da MT-388, entre Porto Esperidião e Cáceres.
O prefeito de Porto Esperidião, Odirlei Faria, explicou a importância do asfalto novo para o município: “Nosso município é muito extenso governador, e esses quilômetros asfaltados vão trazer muito progresso para toda nossa região”.
A agenda nos municípios da Região Oeste foi encerrada com a assinatura de autorização de construção de quadra poliesportiva da Escola Estadual São Geraldo, de R$ 1,3 milhão; de convênios para asfaltamento de ruas dos Distritos Pedro Neca e Vila Picada, reforma do espaço esportivo para construção de ginásio poliesportivo, no valor total de R$ 7,5 milhões; e da reforma e ampliação da Escola Estadual Pedro Neca, no valor de R$ 6,1 milhões.
Mayke Toscano/Secom-MT
Durante o ato, o governador também autorizou o lançamento da licitação para asfaltamento de 34 km, em Porto Esperidião, no valor de R$ 56 milhões.
“Essa é uma região que precisava muito de atenção e investimentos como os que estão sendo feito aqui tem feito completa diferença. É muito importante ver o asfalto sendo entregue e ver o lançamento de obras, como o ginásio”, disse o deputado estadual Carlos Avalone.
Acompanharam a agenda na região oeste a primeira-dama Virginia Mendes, os deputados estaduais Beto Dois a Um e Valmir Moretto, e os secretários de Estado, Marcelo Oliveira (Infraestrutura e Logística), Segurança (Cel. César Roveri) e o chefe do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso (ERMAT), Dr. Leonardo.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Seciteci encerra Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com premiações para pesquisadores professores e alunos
Após três dias intensos de programação, a 22ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT/MT) terminou nesta sexta-feira (24.10). O evento promovido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), reuniu centenas de pesquisadores, professores e alunos para debater, divulgar e promover a ciência e a tecnologia.
Ao todo, os pesquisadores foram premiados com R$400 mil, oriundos da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat). Nesta edição houve a grande estreia do prêmio Pesquisador Destaque, com o valor de R$40 mil para o primeiro lugar.
Realizada entre os dias 22 e 24 de outubro, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, esta edição seguiu o tema “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”. Toda a programação contou com diversas oficinas, palestras e stands de exposição de parceiros. Entre os assuntos abordados estavam: mulheres na ciência, preservação de biomas e avanço tecnológico avançado.
Na cerimônia de premiação, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, ressaltou o aumento no valor dos prêmios. “Mato Grosso faz ciência em alto nível. E essa premiação do Governo do Estado é a prova que valoriza e reconhece financeiramente a ciência mato-grossense “, afirmou Allan.
XVII MECTI
Durante a 22ª SNCT, também foi realizada a 17ª Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (MECTI). A exposição científica premiou alunos e professores com equipamentos eletrônicos e incentivos financeiros pelo período de 12 meses.
Parceiros também entregaram prêmios como “Destaque Agro” ou “Negócios do Futuro”. Professores e alunos receberam kits tecnológicos, bolsas de graduação, echo dots com Alexas entre outros prêmios.
Foram parceiros desta edição a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Águas Cuiabá, a Faculdade Multivix e a União das Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC).
*Com supervisão de Beatriz Passos.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Rotam prende homem e apreende R$ 4,5 mil em dinheiro e porções de maconha
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 25 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (24.10), em Cuiabá. Com o suspeito, foram encontrados porções de maconha, além de R$ 4,5 mil em real brasileiro e uma quantia em dinheiro boliviano.
A equipe policial recebeu informações da Agência Local de Inteligência (ALI), a respeito de uma comercialização de drogas em uma residência, no bairro Campo Verde. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço.
Ao chegar ao local, os militares flagraram um homem, com as mesmas características informadas na denúncia, em frente a residência. Durante a abordagem, o suspeito afirmou ser usuário de drogas e que possuía uma quantidade de entorpecentes em seu veículo.
Em buscas pelo local, os policiais localizaram 12 porções de maconha de diferentes tamanhos, além de material de preparo e uma quantia em dinheiro em moeda nacional e boliviana.
Diante do flagrante, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com o material apreendido para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: Governo MT – MT
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
