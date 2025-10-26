Connect with us

MATO GROSSO

“Investimentos em infraestrutura que o governo tem feito estão mudando a realidade de toda Região Oeste de MT”, afirma prefeita de Glória D’Oeste

Publicado em

25/10/2025

O governador Mauro Mendes entregou e vistoriou, neste sábado (25.10), mais obras para os municípios de Glória D’Oeste e Porto Esperidião, encerrando a agenda na Região Oeste do Estado.

Desde 2019, o Governo já investiu R$ 114,1 milhões em Glória D’Oeste, e outros R$ 164,8 milhões em Porto Esperidião.

O governador vistoriou as obras de asfaltamento de 18 quilômetros da MT-250, rodovia que liga Glória D’Oeste a Mirassol D’Oeste, com investimento de R$ 40,2 milhões. Depois, inaugurou a recuperação de 25 km da MT-339, no trecho entre Glória D’Oeste e São José dos Quatro Marcos, no valor de R$ 9 milhões.

Para a prefeita de Glória D’Oeste, Gheysa Borgato, a inauguração do trecho recuperado na MT-339 vai garantir mais segurança para os moradores do município e também para quem trafega por ela.

“A gente já sofreu muito com essa rodovia e agora a temos perfeita e mais uma ligação com São José dos Quatro Marcos. Ficamos muito emocionados, porque esses investimentos que o governo está fazendo estão mudando a realidade não só para nosso município, mas todos os aqui da região que são tão próximos”, destacou.

Em Glória D’Oeste, o governador também assinou a autorização de convênio para asfaltamento de ruas e avenidas, no valor de R$ 1,8 milhão, e de ruas do Distrito Monte Castelo, com investimento de R$ 2,7 milhões.

“Lembro que muitos falavam que aqui era um vale dos esquecidos e com investimentos que o Governo tem feito, essa região ganhou uma nova realidade. As pessoas estão animadas, empresas estão vindo pra cá, o agronegócio está entrando, muitas oportunidades estão sendo criadas”, afirmou.


Mayke Toscano/Secom-MT

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, pontuou que a cada investimento do governo é possível ver que a cidade é melhorada. “Por isso aí fizemos diversos convênios com a prefeitura, na reforma e ampliação da escola, em asfalto urbano, em tantos outros convênios, na entrega de ônibus escolares, pois a gente sabe que a cada vez a cidade melhora”.

Porto Esperidião

No municípios, foram inaugurados 15 km da MT-265 até a Comunidade Santa Rita e o governador Mauro Mendes, com toda comitiva, vistoriou as obras de asfaltamento de 43 km da MT-388, entre Porto Esperidião e Cáceres.

O prefeito de Porto Esperidião, Odirlei Faria, explicou a importância do asfalto novo para o município: “Nosso município é muito extenso governador, e esses quilômetros asfaltados vão trazer muito progresso para toda nossa região”.

A agenda nos municípios da Região Oeste foi encerrada com a assinatura de autorização de construção de quadra poliesportiva da Escola Estadual São Geraldo, de R$ 1,3 milhão; de convênios para asfaltamento de ruas dos Distritos Pedro Neca e Vila Picada, reforma do espaço esportivo para construção de ginásio poliesportivo, no valor total de R$ 7,5 milhões; e da reforma e ampliação da Escola Estadual Pedro Neca, no valor de R$ 6,1 milhões.


Mayke Toscano/Secom-MT

Durante o ato, o governador também autorizou o lançamento da licitação para asfaltamento de 34 km, em Porto Esperidião, no valor de R$ 56 milhões.

“Essa é uma região que precisava muito de atenção e investimentos como os que estão sendo feito aqui tem feito completa diferença. É muito importante ver o asfalto sendo entregue e ver o lançamento de obras, como o ginásio”, disse o deputado estadual Carlos Avalone.

Acompanharam a agenda na região oeste a primeira-dama Virginia Mendes, os deputados estaduais Beto Dois a Um e Valmir Moretto, e os secretários de Estado, Marcelo Oliveira (Infraestrutura e Logística), Segurança (Cel. César Roveri) e o chefe do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso (ERMAT), Dr. Leonardo.

Fonte: Governo MT – MT

Mais Lidas da Semana

