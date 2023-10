Ipem apreende 239 brinquedos irregulares e reprova 26 amostras de doces em MT

As crianças atendidas pelo Programa SER Família Criança, localizado no município de Poconé, distante cerca de 100 quilômetros de Cuiabá, tiveram uma tarde diferenciada nesta quarta-feira (11.10), com a comemoração antecipada do Dia das Crianças.

O programa, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, atende cerca de 500 crianças na modalidade contraturno e é gerido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com o município de Poconé, que é responsável pela execução do programa.

O evento teve início às 13 horas, com a presença de animadores, pula-pula, piscina de bolinha, escorregadores infláveis, distribuição de pipoca e picolé. Em seguida, as crianças realizaram apresentações das atividades desenvolvidas no Programa, como balé, capoeira, dança, atividades físicas, estimulação cognitiva e música.

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, agradeceu a dedicação dos envolvidos no programa e falou sobre a emoção de ver o SER Família Criança comemorando seu primeiro Dia das Crianças.

“São sete meses de atividades do SER Família Criança em Poconé, um projeto que nasceu no meu coração, sempre sonhei em dar essa oportunidade às crianças que não tem acesso, e ver essa primeira comemoração do Dia das Crianças acontecer vibrou meu coração de tanta felicidade. De coração agradeço a secretária Grasi por toda dedicação, a primeira-dama Joelma, as equipes Unaf e Setasc, é maravilhoso ver as coisas dando certo. E nossa perspectiva é expandir o programa e ver essa realidade acontecer em todos os 141 municípios de Mato Grosso”, salientou.

A secretária da Setasc, Grasi Bugalho, que esteve presente no evento representando a primeira-dama Virgnia Mendes, ressaltou que o Programa SER Família Criança, implantado em Poconé, é o primeiro do Estado e é um piloto para que outros possam ser implantados em outros municípios.

“É um grande laboratório, pois muito já foi alterado do projeto inicial para melhorar cada vez mais o atendimento. Desde sua inauguração até os dias de hoje, já estamos colhendo frutos. A primeira-dama de Poconé, Joelma, nos contou sobre crianças que já estavam na rua, cometendo pequenos delitos e que hoje estão no Programa SER Família Criança, e têm outro rendimento na escola e também participam de outros projetos sociais do município. E é isso, dar a oportunidade para que essas crianças tenham uma vida diferente”, disse

Grasi lembrou que o SER Família Criança contraturno é considerado um programa completo, pois oferece segurança alimentar através de alimentação de qualidade; oferece segurança para as crianças, pois no período em que não estão na escola, que poderiam estar na rua, têm um ambiente para estar e se desenvolver com esporte e com métodos cognitivos, entre outros.

“É um programa completo e que deixa o coração da gente super feliz, e a gente vê que é possível entregar um programa eficiente e de qualidade. Só posso parabenizar as crianças, que Deus continue abençoando todas as nossas crianças, e agradecer a Deus, primeiramente pela oportunidade, e a nossa primeira-dama Virginia Mendes, ao governador Mauro Mendes, por acreditar, idealizar e implementar esse projeto; à primeira-dama Joelma, ao prefeito Tata, ao município de Poconé, a todos os servidores que trabalham e batalham para entregar essa política pública de qualidade. E que esse seja o primeiro Dia das Crianças de muitos que virão”, completou.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Emprego e Renda de Poconé, Joelma Gomes, agradeceu a secretária Grasi Bugalho e a toda a equipe da Setasc pelo esforço e empenho para a concretização do Programa SER Família Criança.

“Sou grata, reconheço a sua atenção e carinho por Poconé, o seu trabalho que a gente acompanha, e sabemos do empenho e dedicação não só da secretária, mas de toda a equipe da Setasc”, enfatizou.

Joelma agradeceu também todo investimento feito no município de Poconé pelo Governo do Estado e pelas iniciativas da primeira-dama Virginia Mendes.

“Virginia Mendes foi uma luz que apareceu aqui no município de Poconé. É uma pessoa que tem feito mudanças na vida de crianças vulneráveis daqui, que tem mudado famílias por meio do SER Família Criança. Eu, como profissional da Educação, como mãe, me emociono por ver quantas crianças podem se alimentar, tem a oportunidade de dançar balé, tem os olhos voltados para elas. E Virginia pode proporcionar tudo isso para nosso município de Poconé”, concluiu.

Além da distribuição de lanches, sucos, picolés e sacolés, todas as crianças também receberam brinquedos como lembrança da comemoração do Dia das Crianças.

Estiveram presentes no evento as secretárias adjuntas de Programas e Projetos Especiais e Atenção à Família (Sappeaf), Juliane Maciel; e de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), Marilene Marchese; servidores da Setasc; a equipe da Unidade de Ações Sociais e Apoio às Famílias (UNAF), e servidores do município de Poconé.