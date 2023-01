IPPA/CEPEA: Índice recua novamente em dezembro/22

Cepea, 27/01/2023 – Em dezembro, o Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários (IPPA/CEPEA) registrou queda pelo quarto mês consecutivo. Em relação a novembro, em termos nominais, houve recuo de 0,8%. Esse resultado refletiu as baixas observadas para o IPPA/Hortifrutícolas e para o IPPA/Grãos, de 9,1% e 1,1%, respectivamente. Em sentido oposto, foram observadas altas para o IPPA/Cana-Café e, mais sutilmente, para o IPPA-Pecuária, de 1,4% e 0,1%, na mesma ordem. No mês, observou-se que o IPA-OG-DI Produtos Industriais, calculado e divulgado pela FGV, apresentou alta de 0,6%, o que indica que, de novembro para dezembro, os preços agropecuários recuaram frente aos industriais da economia brasileira. No cenário internacional, houve baixas de 1,9% nos valores internacionais dos alimentos, cujo índice é divulgado pela FAO, e de 0,6% na taxa de câmbio oficial, divulgada pelo Bacen. Verificando-se a variação acumulada de 2022 frente a 2021, observou-se o avanço nominal de 10,1% do IPPA/CEPEA, e o IPA-OG-DI Preços Industriais subiu 10,7%. No caso dos preços internacionais dos alimentos, a alta acumulada foi de 14,3%, ao passo que o câmbio nominal recuou 4,3%, o que reflete certa congruência entre os índices mencionados. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

