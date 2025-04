IPTU 2025 pode ser pago em casas lotéricas com CPF do titular do imóvel

Atualização da oferta de emprego formal traz como destaque oportunidades nas áreas de produção e logística

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande está ofertando, nesta semana, um total de 362 oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os cargos com maior número de vagas são para auxiliar de linha de produção (105), auxiliar de logística (19), ajudante de obras (24), auxiliar de limpeza (17) e operador de caixa (14), demonstrando alta demanda nos setores industrial, de serviços e construção civil.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mario Quidá Neto, destaca que o Sine tem se consolidado como uma importante ferramenta de acesso ao trabalho e cidadania. “Nosso compromisso é conectar quem está em busca de emprego às empresas que precisam contratar, promovendo desenvolvimento econômico e social em Várzea Grande”, afirmou.

A unidade, localizada no 2º piso do Várzea Grande Shopping, no Centro Estadual de Cidadania, atende de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h. No local também é possível realizar a emissão da Carteira de Trabalho, encaminhamento ao Seguro-Desemprego e cadastramento para vagas disponíveis. “Nosso atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, garantindo suporte para aqueles que buscam uma recolocação profissional”, reforçou Quidá Neto.

Para quem ainda não possui cadastro no sistema, basta comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Segundo o balanço do Sine/VG, só no mês de março foram realizados 331 encaminhamentos para emprego, 282 emissões de carteira de trabalho e 297 atendimentos relacionados ao seguro-desemprego, números que refletem o aquecimento do mercado local.

Confira abaixo todas as vagas ofertadas nesta semana, com a quantidade de oportunidades entre parênteses:

Abatedor (4), Ajudante de carga e descarga (8), Ajudante de obras (24), Ajudante de padeiro (5), Ajudante de lanchonete (3), Atendente de lojas (1), Auxiliar de armazenamento (1), Auxiliar de cozinha (1), Auxiliar de encanador (3), Auxiliar de expedição (1), Auxiliar de faturamento (1), Auxiliar de limpeza (17), Auxiliar de linha de produção (105), Auxiliar de logística (19), Auxiliar de manutenção predial (1), Auxiliar de mecânico de autos (1), Auxiliar de pessoal (1), Auxiliar de técnico de controle de qualidade (1), Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (11), Azulejista (1), Carpinteiro (7), Codificador de dados (1), Controlador de qualidade (1), Desossador (5), Eletricista de instalações (5), Eletricista de instalações industriais (1), Empacotador à mão (7), Encanador (1), Encarregado de seção de controle de produção (1), Estampador de placas de identificação veicular (1), Estoquista (6), Eviscerador em matadouro (3), Fateiro em matadouro (3), Fiscal de loja (1), Fiscal de segurança (1), Lombador em matadouro (3), Margarefe (5), Mecânico de manutenção hidráulica (3), Mecânico de refrigeração (1), Montador (1), Motorista de caminhão (11), Motorista entregador (4), Oficial de manutenção (3), Operador de caixa (14), Operador de empilhadeira (2), Operador de escavadeira (3), Pedreiro (12), Pintor de obras (15), Promotor de vendas (6), Repositor de mercadorias (11), Serrador da parte traseira – matadouro (3), Servente de obras (5), Técnico de controle de qualidade (3), Torneiro mecânico (1), Vigia noturno (3).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT