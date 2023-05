Irmãos poderão ter prioridade para estudar na mesma escola da rede municipal

A Comissão de Direitos da Mulher realizou na tarde desta quinta-feira (04), seu 6° encontro, desta vez com o objetivo de tratar questões sobre o cuidado com a saúde da mulher. A reunião foi presidida pela vereadora Michelly Alencar (UB), que estava acompanhada da vereadora Edna Sampaio (PT) e do vereador Marcus Brito (PV), membros da Comissão, e do vereador Rogério Varanda (MDB), membro suplente.

Também participou da reunião uma equipe da saúde básica do município, formada pelo Diretor Técnico de Atenção Primária da Saúde de Cuiabá, pela Responsável Técnica da Saúde da Mulher do município, e pela Coordenadora de Programas Estratégicos.

O foco do encontro foi o questionamento sobre a realização do exame preventivo para mulheres nas unidades básicas de saúde de Cuiabá.

A vereadora Michelly Alencar esclareceu com a equipe de saúde suas dúvidas sobre a quantidade de profissionais e de materiais prontos para atender a população do município. Ela explicou ainda que no âmbito de 109 unidades, atualmente 54 estão oferecendo o exame, mas que a equipe já estipulou um período para que a situação se regularize e a população possa ser atendida. A parlamentar se mostrou ainda muito contente com o resultado do encontro.

“Nós ficamos muito felizes com a presença dos servidores aqui, são os servidores guerreiros que atendem as unidades básicas de saúde e nos trouxeram um panorama de como está sendo feita na prática, a saúde da mulher, que começa no preventivo. Hoje eles nos trouxeram qual é o planejamento de enfrentamento da situação e nos deram um prazo de final de maio, início de junho, de que 100% das unidades estarão realizando o preventivo”, declarou Michelly.

Para o Diretor Técnico de Atenção Primária da Saúde de Cuiabá, Marcelo Padilha, o encontro foi necessário para dar luz a questões que são de competência de seu setor na saúde do município.

“A maior importância é realmente esclarecer o que existe e o que não existe. Entender o que é impedimento técnico, o que é da nossa área ou não. E nós sabemos que só deixando claro essas questões, fica fácil para os vereadores entenderem a situação que foi registrada em algumas unidades”, finalizou Marcelo.