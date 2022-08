ISSQN foi responsável por mais de 46% da arrecadação municipal

Todas as Unidades Básicas de Saúde do município prestam serviços de prevenção à Saúde do Homem.

A secretaria municipal de Saúde de Várzea Grande, preparou uma programação especial para comemorar o Dia dos Pais, que acontece neste domingo, dia 14. Servidores públicos da Pasta, tiveram uma manhã alegre, voltada para realização de conhecimentos sobre a saúde do homem, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, atividades laborais, além de uma alimentação saudável, apresentada no café da manhã.

A ação teve como objetivo principal fortalecer os laços de amizade entre os pais servidores, além de receber agradecimentos sobre as funções que exercem na Saúde Pública, na missão de salvar vidas.

PMVG – O secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, prestou as homenagens aos pais servidores, por dedicar parte da vida à prestação de serviços de qualidade para a população. “É a motivação diária desses servidores que ainda no cenário da pandemia de Covid-19 traz desafios a muitas pessoas, principalmente em relação ao acesso aos serviços de saúde e à garantia de direitos sociais. A importância das funções desempenhadas por cada servidor público torna-se acentuadamente mais presente, aqui na Saúde Pública a mais honrosa das ocupações que é servir ao público e ser útil ao maior número de pessoas. Agradeço a dedicação de todos, vou estender a todos indistintamente, que contribuem com seu trabalho na construção de uma sociedade cada vez melhor e mais justa, e oferecer aos várzea-grandenses mais qualidade de vida, pelo acesso à Rede de Serviços do Sistema Único de Saúde”, disse o secretário.

O médico da família, que atua na Unidade Básica de Saúde do bairro da Manga, Grande Cristo Rei, Alcides Alves, abordou em roda de conversa, sobre a prevenção ao câncer de próstata e sobre a saúde do homem, aos servidores, na manhã desta quinta -feira (11).

Hábitos saudáveis e acompanhamento de saúde preventiva são os caminhos para o envelhecimento com qualidade de vida. Porém os homens costumam dar menos atenção à saúde e realizam menos consultas médicas. “Esta confirmação vem de levantamentos, que mostram que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico no SUS tiveram a influência da mulher ou de filhos. E mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com doenças em estágio avançado”, explicou o médico, dizendo ainda que os homens precisam cuidar da sua saúde preventivamente.

Ele pontuou também que, os homens brasileiros vivem, em média, 7,2 anos a menos que as mulheres. Entre as causas de morte prematura estão à violência e acidentes de trânsito, além de doenças cardiovasculares e infartos, diabetes, hipertensão arterial, AVC. ” Por isso o Ministério da Saúde implementou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Um dos principais objetivos é promover ações de saúde que contribuam para a compreensão da realidade singular masculina e propiciar um melhor acolhimento no Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse ele.

O médico da família, Alcides Alves, ressaltou ainda sobre a importância de conscientizar o sexo masculino de se cuidar é também a missão do SUS. “É preciso chamar atenção dos homens para o autocuidado. Homem não é super herói, precisam quebrar o mito de serem fortes o tempo todo. Essa cultura do não se olhar é que faz com que os homens quando chegam em uma unidade hospitalar, já é porque não aguentam mais, e às vezes as doenças já estão em estágio avançado”, alertou.

A adoção de hábitos saudáveis, a prática de atividade física regular, a alimentação balanceada e o uso moderado de bebidas alcoólicas são cruciais para diminuir estes agravos evitáveis. “A identificação precoce de doenças aumenta as chances de um tratamento eficaz. Por isso, alguns exames devem fazer parte da rotina dos homens. É preciso prestar atenção no corpo e ficar atento aos sinais que ele envia. O cuidado deve ser diário. Mudanças de hábitos alimentares, com menos alimentos gordurosos e ultraprocessados são fundamentais. Evitar estes comportamentos de risco é a chave para uma vida mais longa e saudável. O homem deve aos 20 anos fazer exames para rastreio de doenças, com exame de sangue, que é pedido pelo médico da saúde da família, em qualquer unidade básica. Com 35 anos deve fazer exame voltado para próstata – PSA – exame de sangue, na prevenção de cânceres e doenças pré-existentes”, disse o médico Alcides Alves.

“A homenagem aos pais, promovida na quinta-feira, foi uma oportunidade para que esses servidores, possam se informar, ainda mais, a respeito da saúde. A cada três mortes de adultos, duas são de homens. O homem é acometido, com maior incidência, por infartos do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais, o AVC. A Pneumonia, a cirrose e o diabetes estão entre as principais doenças adquiridas por indivíduos do sexo masculino. Hoje oportunizamos um dia diferente, de conhecimentos, momentos de alegria e descontração, para que todos os servidores homens possam após esta ação iniciar os cuidados a sua saúde preventiva, que são ofertados na Rede de Atenção Primária no SUS de Várzea Grande, o que é estendido a toda população masculina da cidade”, garantiu o superintendente de Atenção em Saúde do município, Geovane Renfro.