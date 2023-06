Itamaraty amplia concurso público para carreira de diplomata

O Ministério das Relações Exteriores publicou portaria, nesta quinta-feira (29), portaria que autoriza a oferta de mais 20 vagas de terceiro-secretário, para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD). Em março deste ano, mais 30 vagas foram autorizadas.

Ao todo serão 50 oportunidades, com 20% das vagas (10) para pessoas negras e 5% (3) para pessoas com deficiência. As inscrições serão abertas no dia 6 de julho, a partir das 8h, e terminam às 22h do dia 3 de agosto.

O concurso é o primeiro passo para ingressar na carreira diplomática. Os aprovados iniciam o Curso de Formação de Diplomatas do Instituto Rio Branco, como terceiros-secretários, e passam por treinamento contínuo para serem capazes de representar o Brasil na comunidade de nações. Ao longo da carreira, os diplomatas podem passar para os cargos de segundo-secretário, primeiro-secretário, conselheiro, ministro de segunda classe, até chegarem a ministro de primeira classe ou embaixador.

Para participar do concurso, é necessário ter nascido no Brasil, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e o serviço militar, e estar apto a exercer os direitos políticos. As provas do CACD são aplicadas em três fases eliminatórias e classificatórias.

Na primeira fase do concurso é aplicada uma prova objetiva com questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito. Na segunda fase a prova é dissertativa, com questões de língua portuguesa e de língua inglesa. A última fase também é escrita, com questões de história do Brasil, de política internacional, de geografia, de economia, de direito, de língua espanhola e de língua francesa.

O CACD será realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). As inscrições poderão ser feiras no site do Iades e outras informações estão disponíveis no edital do concurso.

Fonte: EBC GERAL