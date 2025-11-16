“Já corri 24h em Dubai e não vi essa iluminação nem lá; é maravilhosa”, afirma 1° campeão da Stock Car no Autódromo Internacional de MT

Primeiro campeão da Stock Car, no Autodrómo Internacional do Estado de Mato Grosso, Ricardo Maurício destacou que a iluminação da pista não existe em nenhum outro lugar do mundo.

A pista do autódromo mato-grossense é a primeira iluminada da país e sediou a primeira corrida noturna da Stock Car.

“É realmente maravilhosa, tem um asfalto muito bom. Tem curvas de alta e de baixa velocidade, pontos de ultrapassagem, é desafiadora. Gostei bastante desde o início de tudo que vi aqui. Toda a iluminação. Já corri 24 horas em Dubai e essa iluminação nem vi em Dubai”, afirmou Ricardo, que foi o grande campeão da noite de sábado (15.11), da principal categoria, a BRB Stock Car Pro Series, e também venceu na corrida sprint.

Ele ainda explicou que a vitória foi estratégica, observando as outras categorias, já que a pista era inédita para todos os pilotos. “Arriscamos e deu certo”.

A pista tem 4,5 mil metros de extensão, 13 curvas e duas retas, sendo uma com 670 metros e outra de 750, com traçado seguindo as normas esportivas e de segurança da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Já a iluminação fica por conta das 128 torres metálicas, com um total de 768 refletores.

O pódio também teve Raphael Reis, em segundo lugar, e Cacá Bueno, em terceiro.

Raphael comemorou a segunda posição na corrida, que coloca seu nome na história da Stock Car, e na história do Autódromo Internacional de Mato Grosso.

“É meu ano de estreia na Stock Car, estava sendo um ano difícil e esse pódio é um sonho. A pista tá aprovada, disputando para ser uma das melhores do Brasil”, disse ele.

Além da categoria principal da Stock Car, o público de mais de 25 mil pessoas, no Autódromo Internacional do Estado de Mato Grosso, também pode assistir as corridas das categorias TCR South America Banco BRB, TCR Brasil Banco BRB e Turismo Nacional.

Fonte: Governo MT – MT