MATO GROSSO
“Já corri 24h em Dubai e não vi essa iluminação nem lá; é maravilhosa”, afirma 1° campeão da Stock Car no Autódromo Internacional de MT
Primeiro campeão da Stock Car, no Autodrómo Internacional do Estado de Mato Grosso, Ricardo Maurício destacou que a iluminação da pista não existe em nenhum outro lugar do mundo.
A pista do autódromo mato-grossense é a primeira iluminada da país e sediou a primeira corrida noturna da Stock Car.
“É realmente maravilhosa, tem um asfalto muito bom. Tem curvas de alta e de baixa velocidade, pontos de ultrapassagem, é desafiadora. Gostei bastante desde o início de tudo que vi aqui. Toda a iluminação. Já corri 24 horas em Dubai e essa iluminação nem vi em Dubai”, afirmou Ricardo, que foi o grande campeão da noite de sábado (15.11), da principal categoria, a BRB Stock Car Pro Series, e também venceu na corrida sprint.
Ele ainda explicou que a vitória foi estratégica, observando as outras categorias, já que a pista era inédita para todos os pilotos. “Arriscamos e deu certo”.
A pista tem 4,5 mil metros de extensão, 13 curvas e duas retas, sendo uma com 670 metros e outra de 750, com traçado seguindo as normas esportivas e de segurança da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Já a iluminação fica por conta das 128 torres metálicas, com um total de 768 refletores.
O pódio também teve Raphael Reis, em segundo lugar, e Cacá Bueno, em terceiro.
Raphael comemorou a segunda posição na corrida, que coloca seu nome na história da Stock Car, e na história do Autódromo Internacional de Mato Grosso.
“É meu ano de estreia na Stock Car, estava sendo um ano difícil e esse pódio é um sonho. A pista tá aprovada, disputando para ser uma das melhores do Brasil”, disse ele.
Além da categoria principal da Stock Car, o público de mais de 25 mil pessoas, no Autódromo Internacional do Estado de Mato Grosso, também pode assistir as corridas das categorias TCR South America Banco BRB, TCR Brasil Banco BRB e Turismo Nacional.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros realiza atendimento a vítimas de acidentes de trânsito registrados durante a madrugada de sábado
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na madrugada deste sábado (15.11), duas ocorrências de acidente de trânsito com vítimas presas às ferragens, registradas em diferentes municípios do Estado.
A primeira situação foi registrada por volta das 00h19, quando a equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) foi acionada para atender um acidente no cruzamento da Avenida das Figueiras com a Avenida André Maggi, em Sinop (479 km de Cuiabá).
No local, os militares constataram que uma caminhonete havia colidido com uma árvore, deixando uma mulher presa às ferragens no banco do passageiro, com ferimentos na região da perna.
Para retirá-la, a equipe utilizou técnicas de desencarceramento, procedimento que durou cerca de 20 minutos. Durante todo o atendimento, a vítima permaneceu consciente e orientada. Após ser retirada, a mulher foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Regional.
Já a segunda ocorrência aconteceu às 2h40, na BR-070, no trecho entre Primavera do Leste e Poxoréu. A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) recebeu um chamado da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para socorrer uma vítima que havia ficado presa às ferragens de um veículo.
Ao chegar, os militares verificaram que se tratava de um caminhão carregado com garrafas de água mineral, que havia caído em um buraco no canteiro central do trevo.
Para liberar a perna da vítima, que estava presa junto ao câmbio, foram realizados cortes no banco do motorista com o desencarcerador, abrindo espaço para o resgate. O condutor apresentava fratura de fêmur direito e escoriações pelo corpo.
Com o uso de prancha rígida, o homem foi retirado das ferragens e ficou aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Durante toda a ocorrência, a PRF prestou apoio na sinalização e segurança do local.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
“Mato Grosso vai impressionar cada vez mais o Brasil”, afirma Mauro Mendes
O governador Mauro Mendes afirmou que Mato Grosso vai impressionar cada vez mais o Brasil com grandes eventos como o da Stock Car.
Na noite deste sábado (15.11), foi realizada a primeira corrida noturna da história da Stock Car no país, no Autódromo Internacional do Estado, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá.
O evento reuniu público de mais de 25 mil pessoas, com ingressos distribuídos gratuitamente pelo Governo do Estado.
“Nosso estado, que é muito conhecido pelo agronegócio, agora passa a ser reconhecido também por fazer grandes eventos. O show do Guns N’ Roses há poucos dias, agora esse espetáculo do automobilismo… e tem muita coisa por vir. Mato Grosso vai cada vez mais impressionar o Brasil”, relatou.
A pista, inaugurada para a etapa, é a primeira do Brasil com iluminação completa para competições. São 4,5 km de extensão, 13 curvas e duas retas — de 670 m e 750 m — seguindo normas das federações internacionais de automobilismo e motociclismo.
A iluminação conta com 128 torres metálicas e 768 refletores. Além da Stock Car, o público assistiu às corridas do TCR South America Banco BRB, TCR Brasil Banco BRB e Turismo Nacional.
“Muitos profissionais e até os pilotos disseram que esse é um dos melhores autódromos agora do Brasil, e com potencial, quem sabe, de estar entre os melhores do mundo. Chegaram a comparar com pistas consagradas como de Dubai e de Bahrein”, contou.
O governador reforçou que as obras no autódromo continuam para que algumas estruturas montadas de forma provisória para o evento se tornem definitivas.
“Nós vamos agora, nas próximas etapas, terminar as obras civis: os boxes definitivos, camarotes, centro médico, torre de controle, as próprias arquibancadas, que serão definitivas. E isso vai acontecer num prazo aproximado de um ano, sempre querendo performar dentro daquilo que estabelece o contrato. Teremos o maior prazer em receber a Stock Car de volta e outras categorias, porque foi um espetáculo para nós”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
Estudantes da Rede Estadual transformaram o II Festival de Robótica em vitrine de ciência, criatividade e valores humanos
Alunos de Cuiabá concluem curso com participação da Turma da Mônica
PM prende dupla de faccionados por tráfico e apreende porções de super maconha e cocaína
Segurança
PM prende dupla de faccionados por tráfico e apreende porções de super maconha e cocaína
Policiais militares prenderam dois homens, de 25 e 33 anos, por tráfico ilícito de drogas, neste sábado (15.11), em Confresa....
Polícia Civil prende foragido com duas condenações por homicídio
Um homem com dois mandados de prisão por condenação decretados pela Justiça de Rondônia, foi preso pela Polícia Civil de...
Rotam prende homem por porte ilegal de arma de fogo, apreende pistola e munições
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) do 6º Batalhão prenderam um homem, de 39 anos, por...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
