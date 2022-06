“Jamais foram vistos em nosso município tantos recursos e investimentos como o Governo está fazendo agora”, diz vice-prefeito

O município de Novo São Joaquim (a 480 km de Cuiabá) recebeu mais de R$ 9,8 milhões para novos investimentos pelo Governo de Mato Grosso. As autorizações para formalização de convênios foram assinadas pelo governador Mauro Mendes durante visita ao município de Barra do Garças (distante 190 km de Novo São Joaquim), na semana passada.

Dos recursos, R$ 6,8 milhões serão usados para a construção de 50 unidades habitacionais. O montante, repassado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), é destinado às famílias carentes do município. Outros R$ 3 milhões são empregados para a manutenção do asfalto de diversas ruas da cidade.

O prefeito do município em exercício, Fernando Carlos da Costa, ressaltou que Novo São Joaquim tem experimentado um novo momento com a atual gestão do governo estadual, em razão dos diversos investimentos que estão sendo realizados na região.

“Agradecemos tudo o que o governador tem feito pelo Araguaia, e por Novo São Joaquim não foi diferente. Jamais foi visto em nosso município tantos recursos e investimentos como o Governo está fazendo agora. Sempre que batemos na porta do governador Mauro Mendes fomos bem recebidos. Esse, sim, é um governador dos 141 municípios, independentemente do tamanho da população”, manifestou.

Mais investimentos

Desde o início da gestão, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 108 milhões no município de Novo São Joaquim. A maior alocação de recursos, R$ 48,9 milhões, é destinada ao asfaltamento da MT-448, em trecho de 66,4 quilômetros de extensão.

Outras obras de infraestrutura, como asfaltamento de 26,5 quilômetros da MT-110, e de outros 90 quilômetros da MT-448, do entroncamento da MT-130 até o Distrito de Itaquerê, além da construção de duas pontes de concreto nas rodovias, receberam investimentos de R$ 60,4 milhões.

O município também foi contemplado com máquinas para o fortalecimento da agricultura familiar, na ordem de R$ 600,1 mil, e R$ 2,1 milhões para investimentos na área da educação. Ainda, R$ 702 mil para ações sociais, como distribuição de cestas básicas, cobertores e filtros de barro, além de transferência de renda por meio do programa Ser Família Emergencial.

Assinaturas no Araguaia

Apenas neste mês de junho, o Governo do Estado já autorizou R$ 530 milhões em investimentos na Região do Araguaia. O montante contempla convênios assinados em 30 municípios, além da entrega de 45 novos quilômetros de asfalto e da recuperação de outros 18 quilômetros da MT-100, em Torixoréu.

Em Alto Araguaia foram autorizados R$ 34,8 milhões de investimentos, dos quais R$ 21,8 milhões são para o próprio município e outros R$ 13 milhões são para Alto Taquari. Alto Garças recebeu R$ 4,3 milhões, enquanto Araguainha recebeu R$ 2,5 milhões, Ribeirãozinho R$ 8,5 milhões e Ponte Branca R$ 299,1 mil. Já Torixoréu teve R$ 58,5 milhões em investimentos em obras inauguradas neste mês.

Na semana passada (9 e 10 de junho), Barra do Garças foi contemplado com R$ 29,7 milhões, enquanto Pontal do Araguaia recebeu R$ 9,3 milhões e Araguaiana R$ 11,3 milhões. General Carneiro também foi contemplado com R$ 12,4 milhões e Novo São Joaquim com R$ 9,9 milhões.

Água Boa recebeu R$ 40,2 milhões, e Campinápolis R$ 5,7 milhões. Já Querência teve R$ 6 milhões de investimentos autorizados, assim como Canarana recebeu R$ 10,8 milhões. Ribeirão Cascalheira assinou R$ 10 milhões convênios, Cocalinho assinou R$ 5 milhões e Nova Nazaré R$ 5,6 milhões. Já o município de Serra Nova Dourada recebeu R$ 3,1 milhões.

Para Confresa foram R$ 10,1 milhões e para Porto Alegre do Norte foram R$ 29,9 milhões. Bom Jesus do Araguaia foi contemplado com R$ 78,8 milhões e São Félix do Araguaia com R$ 12,2 milhões. Os recursos destinados para Alto Boa Vista foram R$ 9,4 milhões, para Canabrava do Norte R$ 9,7 milhões e Luciara R$ 3,7 milhões. Santa Cruz do Xingu recebeu R$ 8,1 milhões, São José do Xingu R$ 73,8 milhões, Vila Rica R$ 18,4 milhões e Santa Terezinha R$ 8,7 milhões.