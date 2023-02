Janaina Riva se licencia por 121 dias

Quem passa pelo corredor central do Fórum da Comarca de Cáceres se depara com uma geladeira colorida, adesivada, com vários livros. É a “Gelateca: abra a geladeira e alimente os seus conhecimentos”. A boa prática é um projeto que estimula a leitura para as pessoas que vão ao fórum. Uma iniciativa que oferece cultura e conhecimento para quem precisa aguardar os horários de audiências, bem como para servidores(as), magistrados(as), colaboradores(as), terceirizados(as) e estagiários(as). Quem passa pelo corredor central do Fórum da Comarca de Cáceres se depara com uma geladeira colorida, adesivada, com vários livros. É a “Gelateca: abra a geladeira e alimente os seus conhecimentos”. A boa prática é um projeto que estimula a leitura para as pessoas que vão ao fórum. Uma iniciativa que oferece cultura e conhecimento para quem precisa aguardar os horários de audiências, bem como para servidores(as), magistrados(as), colaboradores(as), terceirizados(as) e estagiários(as).

A iniciativa surgiu para otimizar o espaço do corredor central a partir da ideia das oficialas de Justiça Mireni de Oliveira Costa Silva e Bernadeth Castrillon Lara.

“Tivemos a ideia de organizar uma biblioteca em geladeira e frigobar com livros para adultos e crianças. Tudo foi pensado a partir das doações de obras que recebemos e tem grande efeito porque vimos que o fórum tem espaço com corredor amplo onde ficam famílias sentadas aguardando audiências. Às vezes os pais não têm com quem deixar os filhos e os levam para o fórum. Pensamos em oportunizar para essas pessoas uma prazerosa leitura, tanto para público adulto como para público infantil, já que é um local tranquilo para leitura”, conta Mireni Silva.

Mireni Silva conta que o projeto teve início em 2016 e após a pandemia a iniciativa foi revitalizada após receber doações com livros de autores mato-grossenses. É também uma forma de dar destinação sustentável a geladeiras que estão estragadas e que seriam descartadas.

“Em 2016 fizemos campanha de doação de livros, organizamos o projeto e com apoio da gestora geral e diretora do fórum, à época, que concordaram, colocamos em prática. Alimentamos a geladeira com vários livros e também o frigobar com livros infantis. Após a reabertura dos fóruns, revigoramos o projeto com a doação feita por autores mato-grossenses. O intuito é apresentar aos leitores a diversidade e a riqueza da cultura do estado”, diz.

A ideia é institucionalizar o projeto e estendê-lo para todas as comarcas, assim como para os Centros Socioeducativos e o Sistema Penal do Estado de Mato Grosso, a fim de que outras pessoas possam ter a experiência transformadora da leitura, já que é um projeto sem custo, planejado por meio de doações e campanhas.

“As pessoas hoje estão muito presas na tecnologia, nas redes sociais e nada substitui o livro físico, uma boa história, um bom conto, uma boa leitura informativa e formativa”, conclui a oficiala de justiça.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição de imagens: Foto 01: Imagem vertical em plano aberto do corredor do Fórum de Cáceres. Entre o frigobar e a geladeira está uma pequena mesa e uma criança sentada lendo livro.

Foto 02: Imagem vertical da geladeira adesivada. Escrito Gelateca e imagens de livro aberto, e outras que simbolizam a cultura mato-grossense, como tucano, arara e a igreja central de Cáceres.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT