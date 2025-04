Jayme Campos articula com Ministro da Saúde liberação de R$ 93 milhões para melhoria da saúde pública em MT

Alexandre Padilha garantiu ainda a atenção especial para o Estado nas obras do PAC Saúde

Uma reunião no final da tarde desta terça-feira, 22, entre o senador Jayme Campos (União-MT), o deputado federal Juarez Costa (MDB-MT) e o ministro Alexandre Padilha garantiu a liberação de R$ 93 milhões em recursos ao Orçamento da União para a saúde de Mato Grosso.

Ao todo, 92 cidades serão beneficiadas com recursos para investimentos em custeio de alta e média complexidade. Com isso, os municípios poderão ampliar a oferta de atendimento com a viabilização de ações de Atenção Básica à saúde e compõe o Teto Financeiro do Bloco Atenção Básica.

“Esse é um trabalho grande, de parceria, que visa levar aquilo que interessa ao povo de Mato Grosso, a melhoria do atendimento na saúde, revertendo, de fato, o que se paga de impostos em benefício daqueles que mais precisam”, destacou Jayme Campos, ao agradecer o empenho do deputado federal Juarez Costa.

Na reunião, também foram discutidas as prioridades do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2025. Jayme Campos e Juarez Costa estarão atentos a seleção das cidades mato-grossenses que serão beneficiadas com os investimentos do programa. Alexandre Padilha garantiu que o Ministério da Saúde vai assegurar os investimentos do Governo Federal em obras de infraestrutura da saúde pública de Mato Grosso.

Com investimento global na ordem de R$ 31,5 bilhões, o PAC na Saúde prevê um salto na expansão da assistência à população pelo Sistema Único de Saúde – SUS e possibilitará, nos próximos anos, a universalidade de serviços essenciais na rede pública.

O programa indica a retomada do investimento em políticas públicas, especialmente em obras de infraestrutura econômica, social e urbana a partir da nova versão do programa. Os municípios que se inscreveram no programa deverão receber investimentos do PAC Saúde tais como a construção de UPAs, UBS, entre outros equipamentos necessários à melhoria do atendimento em saúde.