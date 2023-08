Jayme Campos defende investimentos em rodovias com mais acidentes

Em tramitação na Comissão de Infraestrutura, projeto visa identificar os principais pontos de gargalo para impulsionar as obras

O senador Jayme Campos (União-MT) defendeu urgência na aprovação do projeto de lei que determina prioridade de investimentos nos trechos de rodovias federais com mais acidentes. A proposta encontra-se em tramitação na Comissão de Infraestrutura e tem como base estudos que mostram elevados índices de mortes nas estradas federais por precariedade na conservação.

Edilson Almeida – Somente no ano passado foram registrados mais de 64 mil acidentes nas rodovias federais brasileiras, a um custo humano considerado dramático: quase 53 mil pessoas ficaram feridas ou morreram em decorrência desses acidentes. As causas das fatalidades são diversas: imprudência, uso de álcool, condições climáticas desfavoráveis, etc.

Em Mato Grosso, a BR-163, chamada de “rodovia da morte”, é considerada a estrada com o maior número de acidentes em 2022, onde foi contabilizado um total de 653 acidentes com vítimas. Em seguida, aparece a BR-364, que também corta o território mato-grossense, figurando como uma das rodovias mais letais do estado e do país.

“Muitas tragédias decorrem simplesmente da péssima manutenção das rodovias” – frisou o senador, ao destacar a existência de estradas esburacadas, sem sinalização adequada, literalmente caindo aos pedaços. “Essa é uma realidade de boa parte do nosso país” – enfatizou. Dados recentes da Confederação Nacional do Transporte apontam que 75% da malha rodoviária brasileira foi classificada como regular, ruim ou de péssima qualidade.

Diante desse quadro, segundo Jayme Campos, é fundamental assegurar que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), ao definir onde colocará seus recursos para manutenção e ampliação de rodovias federais, dê prioridade aos trechos com maiores índices de acidentes. O projeto de lei de Jayme Campos lembra que os tipos mais frequentes de acidentes são a colisão, saída de pista e o capotamento, que juntos respondem por 80% das mortes.

O custo do total dos acidentes chegou a R$ 13 bilhões no Brasil, segundo a CNT. O total investido em rodovias federais, no mesmo período, contudo, foi menor do que R$ 6,5 bilhões. “São absolutamente significativos os recursos que podem ser economizados com a simples melhora da pavimentação, da sinalização e da geometria das nossas rodovias” – observou o senador mato-grossense.

O indicador do nível de acidentes, para ele, é capaz de identificar os principais pontos de gargalo para impulsionar as obras de ampliação, conservação e restauração da infraestrutura rodoviária brasileira. Jayme considera essa medida “um instrumento de gestão simples e com o enorme potencial de melhorar a vida de quem percorre diariamente as nossas estradas, além de garantir benefícios aos cofres públicos”.