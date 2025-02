Jayme Campos garante apoio a Flavia Moretti

Senador entregou a liberação de R$ 28,5 milhões em obras em investimentos prontos para serem usadas pela prefeita de Várzea Grande

“Não faço política por ideologia. Meu interesse maior sempre foi e sempre será o desenvolvimento de Mato Grosso e sua gente”. A afirmação foi feita nesta terça-feira, 11, pelo senador Jayme Campos (União-MT) ao receber em seu gabinete, em Brasília, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), eleita no ano passado pelo campo da oposição. Foi o primeiro encontro entre Moretti e o senador que já administrou o município por três mandatos.

Edilson Almeida – Como prova de boa vontade, o senador surpreendeu a prefeita com uma relação de programas e projetos com recursos na ordem de R$ 28,5 milhões já assegurados em diversos órgãos do Governo Federal, prontos para serem utilizados em favor da população várzea-grandense. Entre os quais, R$ 22 milhões para drenagem e pavimentação asfáltica em diversos bairros da cidade. “Agora é só agilizar a documentação, licitar e iniciar as obras” – disse.

A prefeita recebeu também do senador documentação para liberação de mais R$ 965 mil para construção de dois Centros de Referência da Assistência Social e outros R$ 650 mil para a implantação de um Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – o chamado Centro POP. Nos próximos dias devem ser entregues ainda mais três ônibus escolar para o município.

No encontro, Campos e Moretti conversaram longamente sobre um dos principais problemas que afligem o município de Várzea Grande, que é a produção e distribuição de água para a população. Neste momento, a cidade vive um colapso no abastecimento, em função de diversos problemas nas estações de tratamento. Em alguns bairros, inclusive, houve protesto de moradores. Campos ressaltou que durante todo o seu mandato vem empenhando esforços para ajudar o município a ampliar a produção de água, inclusive, com inauguração e melhorias em várias ETAs.

A prefeita apresentou ao senador projetos na área de saúde, como, por exemplo, atuação para ampliar o fluxo de investimentos do Ministério da Saúde. Ela também pediu o apoio para dar início a um projeto de construção de um Hospital Municipal para atender melhor a demanda de atendimento, mas foi aconselhada também a trabalhar na ampliação da estrutura do Pronto Socorro Municipal, construído em um dos seus mandatos: “Ali há uma estrutura possível de elevar mais três andares” – informou.

Os dois também conversaram ainda sobre as estratégias a serem adotadas para obtenção de recursos via emendas ao Orçamento Geral da União. No ano passado, Jayme Campos conseguiu a liberação de R$ 217 milhões para Mato Grosso, se colocando um dos mais ativos parlamentares a carrear recursos para o Estado e municípios.

Em mais de uma hora de reunião, com a participação de diversos secretários, Flávia Moretti pediu ao senador que mantenha as portas abertas do seu gabinete em Brasília para ajudar Várzea Grande a ampliar recursos para investimentos. O senador, por sua vez, foi taxativo: “Pode contar sempre com o senador Jayme Campos para ajudar Várzea Grande” – frisou.