Jayme Campos não garante apoio a Marinho na disputa pela presidência do Senado

O senador Jaime Campos (União Brasil) afirmou na noite dessa terça-feira (17) que só irá definir apoio para a disputa pela presidência do Senado após uma reunião com o partido. Ele se reuniu com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo de Jair Bolsonaro (PL), senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), porém, preferiu não fechar apoio.

ODOC – O encontro aconteceu no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, em vista política de Marinho ao governador em exercício Otaviano Pivetta (Republicanos). “Naturalmente, eu tenho uma enorme simpatia pelo ex-ministro Rogério Marinho, ele é uma boa pessoa e certamente se encontra preparado para ser presidente no Congresso Nacional. Entretanto, como um homem de partido, eu tenho a obrigação ouvir os demais pares que fazem parte do União Brasil e tomar minha decisão”, disse o senador mato-grossense.

“Ele tem a minha simpatia e a capacidade suficiente para ganhar a eleição, mas sobretudo, para que possamos restabelecer as prerrogativas e autoridade do Congresso Federal desses próximos dois anos”, completou.

De acordo com Jaime, o União Brasil tem reunião marcada para o próximo dia 25 e um dos temas discutidos será a eleição do Senado, que ocorre no dia primeiro de fevereiro. A legenda está fechada com o atual presidente Rodrigo Pacheco (PSD), que busca a reeleição. “Eu só vou ter uma posição clara após o dia 25, quando eu participar da reunião do União Brasil com todos os senadores. Nada impede que ele seja candidato, isso é até saudável e faz parte do jogo democrático nós termos mais opções”, destacou.

Marinho foi definido pelo PL como candidato e liberado para buscar votos junto a outros partidos. Ele veio até Cuiabá convidado pelo senador e presidente do PL em Mato Grosso, Wellington Fagundes, que também participou da reunião no Paiaguás.

Ele disse que seguirá em busca de apoio de Jaime e de outros senadores que apoiam Pacheco. “Vamos continuar conversando com o senador Jaime, vamos procurar o ministro [da Agricultura] Carlos Fávaro. Vamos procurar a sua suplente, a Margareth [Buzetti], dentro do papel que qualquer candidato precisa fazer, de conversar com os pares, de expor quais são as nossas propostas, nossas ideias, mas sobretudo, a nossa preocupação com o país”, disse Marinho.