Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios
O senador Jayme Campos (União-MT), em discurso na quarta-feira (8), elogiou o gesto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que pediu urgência para a votação do projeto de lei complementar que amplia o teto de faturamento do MEI (microempreendedor individual).
De autoria de Jayme, o PLP 108/2021 eleva o limite de R$ 81 mil para R$ 144 mil anuais e possibilita a contratação de mais um funcionário. Para ele, a proposta, em análise na Câmara desde 2021, representa avanço para milhões de pequenos empreendedores que aguardam há anos por atualização da lei.
— O Brasil, infelizmente, hoje não está muito preocupado com esses pequenos e médios empresários. Na verdade, eles são os grandes geradores de emprego no país. Por outro lado, o que é mais importante nesse projeto é que, sendo aprovado, vai permitir que as empresas do microempreendedor possam contratar mais um trabalhador — afirmou.
O senador lembrou que, no último dia 5, foi celebrado o Dia do Empreendedor Brasileiro, e a votação da proposta é uma forma de valorizar o setor. Jayme destacou ainda sua própria trajetória como pequeno comerciante no início da vida profissional — experiência que, segundo ele, ajuda a compreender as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores.
— Também vim da pequena empresa. Na minha mocidade tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar com o meu velho pai num estabelecimento comercial e ali aprendi muita coisa. O balcão de um estabelecimento comercial é uma verdadeira escola, sobretudo porque se tem a oportunidade ímpar da convivência, do relacionamento com muitas e muitas pessoas. Isso, com certeza, nos dá sensibilidade — declarou.
Fonte: Agência Senado
Wilson Santos propõe destinar 20% do Fethab à habitação popular em Mato Grosso
Segundo o deputado, desde a criação da Lei nº 7.263/2000 de autoria do ex-governador Dante de Oliveira, o estado não tem cumprido a destinação equilibrada dos recursos do fundo. “Historicamente, o Fethab tem sido majoritariamente utilizado em infraestrutura rodoviária, em detrimento da função social igualmente relevante: a habitação. A inclusão desse novo dispositivo constitucional tem por objetivo reequilibrar a alocação de recursos, conferindo maior efetividade às políticas habitacionais e dando cumprimento ao papel redistributivo e inclusivo do estado”, justificou.
Ele destaca que o Brasil enfrenta hoje, um déficit de cerca de 7 milhões de moradias, sendo que Mato Grosso apresenta 120 mil famílias à espera da casa própria, conforme dados da Fundação João Pinheiro (FJP). “Faltam políticas públicas efetivas. Não adianta lançar programas com o sorteio de 700 casas que atendem menos de 1% da população interessada. Defendo o loteamento popular: é mais barato, rápido e eficiente. Com o apoio das comunidades, muitas famílias construíram suas próprias casas e, assim, nasceram dezenas de bairros em Cuiabá e Várzea Grande”, explicou.
Wilson Santos enfatiza que há anos cobra o cumprimento da finalidade original do Fethab, criado para atender as áreas de transporte e habitação, mas que tem sido desvirtuado ao longo dos governos. “Protocolamos essa emenda à Constituição Estadual justamente para elevar a exigência ao patamar constitucional, obrigando os governantes a cumprir a lei e garantir que, anualmente, pelo menos 20% do Fethab seja aplicado em habitação. Agradeço aos colegas deputados que assinaram comigo e isso fortalece o nosso propósito”, finalizou.
A proposta, segundo o parlamentar, não compromete a autonomia administrativa do governo e nem engessa o orçamento, já que apenas estabelece um percentual mínimo para a aplicação dos recursos do Fethab em habitação. Ele afirma que a medida garantirá a continuidade das ações de moradia popular, o fortalecimento das políticas públicas e a redução do déficit habitacional em Mato Grosso.
Fonte: ALMT – MT
ALMT amplia inclusão com guichê exclusivo para atendimento à comunidade surda
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) reafirmou seu compromisso com a acessibilidade e a inclusão social ao inaugurar, nesta quinta-feira (9), o primeiro guichê exclusivo para atendimento à comunidade surda no Espaço Cidadania. O novo serviço vai oferecer acolhimento especializado para emissão da nova Carteira de Identificação Nacional (CIN), documento que substitui o antigo Registro Geral (RG).
O atendimento será feito pela servidora Lhais Rafaela Pinheiro Soares, que é surda e foi capacitada para realizar o serviço de forma autônoma e eficiente, das 8h às 16h.
Durante a solenidade, o primeiro-secretário da Casa, deputado Dr. João (MDB), destacou que a iniciativa simboliza o cuidado da ALMT com todos os públicos.
“A Assembleia tem compromisso com a acessibilidade. Centenas de pessoas passam diariamente pelo Espaço Cidadania e agora, com esse guichê acessível, estamos garantindo um atendimento digno às pessoas surdas e com deficiência auditiva. É uma ação inovadora, que reforça o papel da Casa como instituição próxima da sociedade”, afirmou.
O deputado Sebastião Rezende (União), presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania, Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, também ressaltou o caráter humanizado e inclusivo do trabalho realizado pela ALMT.
“Hoje a Assembleia Legislativa é referência nacional em inclusão. O Espaço Cidadania tem se tornado sinônimo de acolhimento, respeito e eficiência. Este novo guichê reforça o compromisso da Casa com um atendimento de qualidade e verdadeiramente humanizado”, pontuou.
A ouvidora-geral do Espaço Cidadania, Uecileny Rodrigues Fernandes, explicou que a criação do guichê surgiu a partir da observação do desempenho e da empatia de Lhais no contato com o público.
“Percebemos o potencial e o carisma da servidora, que já vinha atendendo muito bem a população. Por ser surda, ela compreende as barreiras de comunicação enfrentadas por essa comunidade. Agora, com um espaço exclusivo, o atendimento será ainda mais eficiente, acolhedor e acessível”, destacou.
Para Andrico Moraes Xavier, secretário adjunto de Inclusão e Acessibilidade de Cuiabá, a inauguração representa um marco histórico para o estado.
“Esse guichê simboliza empatia e protagonismo. É uma ação que fortalece a comunicação entre o poder público e a comunidade surda e demonstra o comprometimento da Assembleia com a acessibilidade em Mato Grosso”, afirmou.
Emocionada, Lhais Rafaela Pinheiro Soares celebrou a conquista e ressaltou a importância do novo espaço.
“É um momento muito especial. A comunicação entre surdos e ouvintes muitas vezes é difícil, mas agora o atendimento vai fluir naturalmente. Estou muito feliz e grata pela oportunidade e pela sensibilidade da direção da Casa em olhar com empatia para a comunidade surda”, disse.
Entre as primeiras atendidas no novo guichê, Thaiane Camilla Rodrigues da Silva, que trabalha com digitalização de documentos. Ela é surda e relatou a alegria de poder ser compreendida durante o atendimento.
“É muito difícil quando não há intérprete. Aqui, saber que vou ser entendida me traz tranquilidade e confiança. Esse espaço é uma conquista enorme para nós, surdos”, contou.
A entrevista com a servidora Lhais Rafaela e demais participantes surdos foi realizada em Libras, com tradução das intérpretes da TVAL, Carla Vitória da Silva Pires e Carine Oliveira Guerreiro Campos.
Fonte: ALMT – MT
