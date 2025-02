Jayme Campos recebe Abilio por recursos para investimento na saúde

A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Íris, se reuniu com a primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, para alinhar ações estratégicas e de parcerias para a capital mato-grossense. A agenda aconteceu na tarde desta quarta-feira (12), no Palácio Paiaguás.

Secretária de Estado de Assistência Social, Grasielle Bugalho, também esteve na reunião, que serviu para oficializar a retomada de ações conjuntas entre Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado.

Na pauta, Samantha destacou que uma das principais ações se refere ao programa Siminina – que foi coordenado por Virgínia quando ela era a primeira-dama do município, na gestão de Mauro Mendes.

“Siminina é um projeto que eu amava muito de acompanhar quando era primeira-dama do município, era a ‘menina’ dos meus olhos. E sempre tive o desejo que ele fosse melhorado. Fico muito feliz que está sendo cuidado, pois são meninas carentes que precisam de amor e acolhimento e tenho certeza que a Samantha irá tirar de letra”, afirmou Virgínia.

O Programa Siminina tem o propósito de promover a inclusão social de crianças e adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de 6 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Outra pauta defendida por Samantha se refere a causa autista, onde está sendo levantado formas de a capital ter atendimento de referência no país.

“Tenho vontade de trazer uma Casa do Autista para Cuiabá, que é uma causa que defendo e quero fazer um convite para que o Governo participe dessa ação, que será um marco para a causa em Cuiabá. Além de atender as crianças, também queremos atender as mães no que tange a saúde mental delas, que é um ponto delicado, pois o trabalho de uma mãe atípica tem muito mais demanda”, pontuou Samantha.

Virgínia também solicitou que Cuiabá faça adesão ao Programa Ser Família, pois ainda é o único município do estado que não faz parte – ação assinalada positivamente por Samantha. “Samantha tem muitas funções como vereadora e primeira-dama. Estou muito feliz, conte comigo para o que precisar”, salientou Virgínia.

Para a primeira-dama de Cuiabá, a troca de experiência e o reforço de parcerias futuras é fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos na capital.

“É do interesse de Cuiabá essa parceria. Muito válida a troca de informações, principalmente pela experiência adquirida por Virgínia ao longo dos anos de trabalho. Deixo as portas abertas para qualquer auxílio que a gente possa receber de parceria. Viemos aqui para buscar ajuda e referências para fazer o melhor para nossa cidade”, finalizou Samantha.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT