Jayme Campos tenta coibir abusos na cobrança de Imposto Territorial Rural

Senador mato-grossense cobra clareza e objetividade de normas, estabilidade do direito e respeito à justiça fiscal

O senador Jayme Campos (União-MT) apresentou projeto de lei 2848/23 que visa por fim ao que chamou de “abusos cometidos” na cobrança do Imposto Territorial Rural, o ITR. A proposta modifica as fontes de informações sobre preços de terras na hipótese de lançamento de ofício do Imposto, e, segundo ele, a alteração na legislação atual deve ser analisada com máxima urgência.

Edilson Almeida – “Quem vive no campo, quem produz no agronegócio, quem tem alguma propriedade rural sabe que está cada vez mais difícil conseguir o ITR” – frisou Jayme Campos, ao apresentar o PL aos demais senadores durante sessão desta terça-feira, 30. “Trata-se de um verdadeiro escarnio”. De acordo com o vice-presidente da Comissão de Agricultura do Senado, a definição dos valores cobrados na base do ITR atualmente está sendo definido, em última instância, pelos gestores municipais, “sem qualquer trava legislativa que os impeça de aumentar a base de cobrança do tributo”.

Ele explicou que quase sempre a Receita Federal discorda do valor da terra nua declarado pelo contribuinte e acaba tomando como base para dosar o imposto “o valor exorbitante” sugerido pelos municípios. O senador do União Brasil enfatizou ainda que tem prefeitura em Mato Grosso que não precisa arrecadar mais IPTU, “porque são extensões territoriais grandes e ela supertributou”. Ele contou que recebeu uma demanda de um cidadão que pagava R$ 22 mil de ITR, por ano, mas, agora, terá que pagar R$ 98 mil. “Ora, subiu 400 vezes mais o valor desse ITR! É quase impagável. Para resolver o impasse em torno do cálculo do valor da terra, o projeto do senador mato-grossense obriga a Receita Federal a considerar os levantamentos realizados pelos órgãos competentes dos estados e do Distrito Federal.