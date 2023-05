Jeferson Siqueira protocola pedido de CPI para investigar irregularidades em repasses de consignados dos servidores

O vereador Adevair Cabral (PTB) propôs projeto de decreto legislativo concedendo o título de cidadão cuiabano ao empresário Alan Renner Tavares, proprietário da Rede Top Gás. Natural de São Jorge do Ivaí (PR), ele se mudou aos 5 anos com a família para Londrina, também no Paraná, onde morou até os 20 anos. Em 1978, muda-se novamente, agora para o município de Diamantino (MT).

Na cidade mato-grossense, ele casou-se Luiza Marchetto, com quem teve dois filhos: Luiz Henrique Marchetto Tavares e Josiane Marchetto Tavares. Alan Renner Tavares permaneceu na cidade permaneceu por 10 anos, e depois mudou-se para Cuiabá.

Em Cuiabá, ele iniciou trabalho no ramo de material de construção com a loja ConstruLar Materiais de Construção. Em 2001, iniciou no segmento de Gás GLP, dando início a empresa Rede Top Gás em Cuiabá e Várzea Grande. A Top Gás conta também com 30 lojas de móveis na cidade de Cuiabá e mais 20 em Várzea Grande, o que contribui com emprego e renda com 70 pessoas diretamente empregadas e mais 180 colaboradores indiretos.

“A Top Gás é capitaneada por Alan, a empresa tem no seu DNA, ações sociais (gás solidário entre outros) e também prestigia a cultura e o esporte do nosso Estado”, destacou o vereador no projeto.

