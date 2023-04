Jessé Oliveira França

O novo ouvidor-geral da Prefeitura de Cuiabá, Jessé França, em sua apresentação de boas-vindas no biênio 2023-2024, afirmou que a prioridade para 2023 da Ouvidoria Geral do Município (OGM), consistirá no fortalecimento das relações entre os gestores públicos e a população. Para consolidação da medida, planeja o desenvolvimento de ações interativas, no âmbito interno e externo da Prefeitura de Cuiabá.

Reforça que promoverá ações em bairros com a finalidade de detectar as reais carências dos cidadãos que, posteriormente, serão encaminhadas até o Executivo Municipal para adoção de medidas de resolução, ampliando assim, a oferta e qualidade dos serviços públicos na cidade.

“Estamos na parte de conclusão das análises internas de projetos modernos e inovadores para depois divulgá-los de forma clara para sociedade. Queremos chegar onde o povo está, ouvindo e buscando ajudar da melhor forma possível, com a participação direta dos secretários”, disse Jessé.

A principal atividade executada pelo órgão consiste no recebimento e tratativas adequadas das manifestações populares, sejam elas, no modelo de sugestões, elogios, denúncias e reclamações, respondendo de forma célere e concisa cada uma delas, presentes em 22 secretarias.

As unidades da OGM funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Saiba mais:

ATENDIMENTO VIA TELEFONE:

Tel: 0800 645 01 56

ATENDIMENTO VIA E-MAIL:

Email: [email protected]

ATENDIMENTO REMOTO:

Pedidos e Providências (clique aqui)

WHATSAPP:

(65)99263-9779

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT