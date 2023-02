Jogo eletrônico desenvolvido com apoio do Governo será lançado no próximo sábado (11)

Foi bastante produtiva a reunião do prefeito de Nossa Senhora do Livramento (40 km de Cuiabá), Silmar de Souza, com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. O encontro foi em Brasília, na tarde desta sexta-feira (03.02).

Silmar de Souza, que é presidente do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá, foi tratar de diversos assuntos de interesse dos municípios da região.

Além de fazer contatos e abrir portas que serão importantes para o futuro da região, o presidente encaminhou:

Consolidação da agricultura familiar sustentável em mesorregiões do Estado do Mato Grosso, via estruturação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá da Baixada Cuiabana do Estado do Mato Grosso;

Projeto Piscicultura sem anzol;

Levantamento de Caminhão Feira do Peixe;

Apoio ao Programa da Aquicultura Familiar no município que compõem o Consórcio Intermunicipal do Vale do rio Cuiabá;

Programa de Aquisição de Alimentos – Edital de Chamada Pública nº 02/2020;

Aquisição de Escavadeira hidráulica Sobre Esteiras, para realização de abertura de viveiros escavados, para criação de Piscicultura nos municípios que compõe o consorcio do Vale do Rio Cuiabá do Estado de Mato Grosso;

Estruturação de Unidades de Serviços Territoriais de Inspeção Sanitária em consórcios públicos/SUASA.

De acordo com o presidente, a reunião serviu principalmente para abrir caminho para a apresentação de futuros projetos sobre cada um dos itens da pauta. “Nossa região se caracteriza por pequenas propriedades rurais que produzem alimentos orgânicos que atendem o mercado local e apoiam o desenvolvimento regional e sustentável. E é isso que vamos levar ao Ministro, junto com vários projetos que vão ajudar essa nossa gente”, explicou.

O fortalecimento da agricultura familiar por meio da piscicultura, compra de equipamentos e outros projetos passam, a partir agora, para a fase de estudo de viabilidade, para depois se encaminhar para aprovação do Ministério.

“O Ministro André de Paula nos recebeu muito bem, viu com interesse cada um dos itens da pauta que apresentamos e disse estar aberto ao atendimento das necessidades dos pequenos produtores da região dos municípios pertencentes Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá”, explicou Souza.

Fonte: Mato Grosso