Jogos Abertos de MT começam sexta-feira (03) e 592 atletas participam da competição em Sinop
A competição é realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os jogos de basquete ocorrerão no Ginásio Primaveras; de vôlei nos Ginásios Benedito Santiago e Luis Carlos Simon; de Handebol será no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa; de Futsal nos Ginásios Jaime Rovelli e Boa Esperança.
A competição é disputada por times que representam o município participante e é composta por quatro modalidades esportivas. No bastequebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).
O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconselos, explica que todas as equipes buscam a classificação para etapa estadual da competição. Essa, por sua vez, garante vaga nos Jogos Brasileiros de Abertos, que é a etapa nacional. “Essa é uma competição que não tem premiação. Todos os times representam seus municípios e lutam pela classificação para etapa estadual”, disse ele. Se classificam para etapa estadual, o campeão e vice-campeão de cada modalidade.
O município de Primavera do Leste sedia a etapa das regiões sul e sudeste; Juara das regiões médio norte e noroeste; Sapezal das regiões oeste e sudoeste; e Canarana das regiões leste e nordeste do estado de Mato Grosso.
A entrada para assistir aos jogos é gratuita. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sinop divulga nos próximos dias a tabela completa das disputas.
Etapa Estadual
A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Assistência Social entrega na sexta (03) cartões do Programa Ser Família para 121 famílias
As famílias beneficiadas são assistidas no município pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Esperança, Palmeiras, Paulista e Menino Jesus. “É importante que cada titular responsável pela família compareça ao evento para fazer a retirada do cartão e ter acesso ao benefício. A não retirada do cartão e o não uso, podem acarretar a perda do benefício”, explica a coordenadora da Proteção Básica, Mara Meyer.
A iniciativa consiste na distribuição de cartões que atenderão famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda mensal per capita (por pessoa) de até R$ 218,00. O valor do benefício é de R$150,00 mensais creditados no cartão que a família recebe, podendo ser gasto, apenas, em alimentos nos estabelecimentos conveniados.
“Até ano passado [2024], Sinop possuía apenas 47 famílias beneficiárias, mas este ano [2025] graças ao esforço concentrado no levantamento de informações das famílias necessitadas, bem como da parceria fortalecida entre Prefeitura e Estado, conseguimos ampliar o programa, beneficiando mais 121 famílias em nosso município. Agora seremos 168 famílias atendidas pelo programa”, esclareceu Meyer.
Ser Família
O programa é gerenciado pela Secretaria Adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). A iniciativa consiste na distribuição de cartões que atenderão grupos específicos e também famílias em situação de vulnerabilidade social.
SER – sustentado em três grandes pilares: Superação, Esperança e Respeito. As letras iniciais, que juntas formam a palavra SER, buscam dar ainda mais significado às ações sociais coordenadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso. A palavra SER busca representar que somos todos “seres” iguais, com direitos e deveres. E também carrega a importância do “servir”, no sentido da doação ao próximo.
É por isso que em todas suas ações tem como base os pilares da Superação, da Esperança e do Respeito (SER). E também o voluntariado, estimulando e trabalhando em conjunto com a sociedade civil organizada, as igrejas, movimento comunitário, instituições filantrópicas, empresários, poderes e órgãos públicos, ações de assistência e apoio à pessoas carentes.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura amplia atendimento e UBS Palmeiras e Oliveiras passam a contar com farmácias internas
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Érico Stevan, a implantação representa uma integração mais ampla da assistência farmacêutica com o atendimento médico. “Agora as pessoas recebem o atendimento e já podem retirar sua medicação nessas unidades. Isso garante maior segurança e continuidade no tratamento, além de aproximar o serviço da comunidade”, destacou.
O secretário reforçou ainda que as farmácias não atendem apenas os pacientes das respectivas UBS, mas também moradores das regiões vizinhas. Ele explicou que a medida permite que usuários atendidos em outros pontos da rede possam utilizar as novas estruturas. “As pessoas que moram ao redor, às vezes consultaram na UPA ou em alguma outra UBS que ainda não tem farmácia, podem retirar suas medicações nas novas farmácias. Assim conseguimos atender a população com mais qualidade, ampliando a humanização no atendimento, que é um pedido constante do nosso prefeito Roberto Dorner e do vice-prefeito Paulinho”, afirmou.
A abertura das farmácias representa, também, um avanço no uso racional dos medicamentos e permite maior acompanhamento do paciente. Segundo a Secretaria de Saúde, a iniciativa busca reduzir interrupções em tratamentos e ampliar o controle sobre a distribuição. Os medicamentos disponíveis incluem fármacos para doenças crônicas (hipertensão, diabetes, depressão e hipotireoidismo), antibióticos, analgésicos, medicamentos respiratórios, anticoncepcionais, vitaminas e suplementos, além de produtos de uso tópico e remédios para distúrbios gástricos e metabólicos.
A UBS Oliveiras está localizada na Rua das Oliveiras, nº 602, no bairro Jardim das Oliveiras. Já a UBS Palmeiras funciona na Rua dos Monjoleiros, s/n, quadra 08, no bairro Jardim das Palmeiras. A relação completa dos medicamentos disponíveis pode ser consultada no site oficial do município, no link: https://www.sinop.mt.gov.br/arquivos/25-09_relacao_de_medicamento_remune_-_setembro_de_2025_-_seg_25031805.pdf.
Outras unidades
Sinop ainda conta com três farmácias regionais que fazem a dispensação de medicação, sendo elas:
Centro Integrado de Atendimento (CIA) Jacarandás – localizado na avenida dos Jacarandás, nº 1.237, Jardim Botânico;
Centro Integrado de Atendimento (CIA) André Maggi – localizado na avenida André Maggi, nº 5.844, Jardim das Violetas;
Centro Integrado de Atendimento (CIA) Umuarama – localizado na rua José Gonçalves, nº 577, Jardim Umuarama II.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
