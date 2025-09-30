Jogos Abertos de MT começam sexta-feira (03) e 592 atletas participam da competição em Sinop

O município de Sinop sedia entre os dias 03 e 05 de outubro (sexta e domingo) a etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses. A competição que reunirá 592 atletas e mais 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, promete movimentar o esporte e o município nos três dias intensos de competições. Estão inscritas 57 equipes de 16 municípios do centro norte e norte do estado de Mato Grosso.



A competição é realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os jogos de basquete ocorrerão no Ginásio Primaveras; de vôlei nos Ginásios Benedito Santiago e Luis Carlos Simon; de Handebol será no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa; de Futsal nos Ginásios Jaime Rovelli e Boa Esperança.



A competição é disputada por times que representam o município participante e é composta por quatro modalidades esportivas. No bastequebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).



O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconselos, explica que todas as equipes buscam a classificação para etapa estadual da competição. Essa, por sua vez, garante vaga nos Jogos Brasileiros de Abertos, que é a etapa nacional. “Essa é uma competição que não tem premiação. Todos os times representam seus municípios e lutam pela classificação para etapa estadual”, disse ele. Se classificam para etapa estadual, o campeão e vice-campeão de cada modalidade.



O município de Primavera do Leste sedia a etapa das regiões sul e sudeste; Juara das regiões médio norte e noroeste; Sapezal das regiões oeste e sudoeste; e Canarana das regiões leste e nordeste do estado de Mato Grosso.



A entrada para assistir aos jogos é gratuita. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sinop divulga nos próximos dias a tabela completa das disputas.



Etapa Estadual



A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.