Jogos Abertos Mato-grossenses reúnem atletas das regiões Médio Norte e Noroeste em Juara

A segunda etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses reunirá atletas adultos das regiões do Médio Norte e Noroeste do Estado, de sexta-feira (5.7) a domingo (7.7), em Juara (a 692 km de Cuiabá).

Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a competição conta com times masculinos e femininos em disputas nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Cerca de 350 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, compõem as delegações participantes do evento. Serão 31 seleções representando os municípios de Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Colniza, Juara, Juína e Tangará da Serra.

As equipes competem pelos títulos de campeões regionais em suas modalidades e gêneros, bem como as vagas para as etapas estaduais, que serão realizadas em novembro. Até lá, haverá outras três etapas regionais no mês de outubro, envolvendo, ao final, todas as regiões do Estado.

Para a realização dos Jogos Abertos Mato-grossenses, a Secel conta com a parceria dos municípios-sedes.

Abertura oficial e competições

A abertura oficial da etapa regional Médio Norte e Noroeste dos Jogos Abertos Mato-grossenses será realizada no sábado (6), às 19h, no Ginásio de Esportes Ângelo Sinval Riva, em Juara.

As competições ocorrerão desta sexta (5) a domingo (7), em diferentes espaços esportivos do município, de acordo com a modalidade.

O basquetebol será disputado nas quadras do Centro Esportivo Júlio Cesar Sirena e da Escola Técnica e Tecnológica de Juara; e os jogos de futsal ocorrerão nos Ginásios Ângelo Sinval Riva e Mauricio Venâncio da Silva.

As partidas de handebol também serão realizadas no Ginásio Ângelo Sinval Riva; enquanto o voleibol terá disputas no Ginásio Fernando Sebastião Scheffer e no Centro Esportivo Júlio Cesar Sirena.

Fonte: Governo MT – MT