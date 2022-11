Jogos Abertos Mato-Grossenses tem etapa de Campo Novo do Parecis adiada

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) informa que as disputas que ocorreriam de 1º a 4 de dezembro pelos Jogos Abertos Mato-grossenses, em Campo Novo do Parecis, foram transferidos para o período de 15 a 18 de dezembro. A mudança ocorre a pedido da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

O adiamento não altera as inscrições das equipes participantes e nem as definições tomadas durante o Congresso Técnico, que inclui o sorteio de chaves. Também não haverá sanção quanto à participação na edição do próximo ano caso alguma seleção municipal precise desistir do evento devido à mudança.

Fonte: GOV MT