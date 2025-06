Jogos Estudantis Cuiabanos reuniram 2 mil atletas em 291 partidas realizadas

Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão

A Câmara Municipal de Cuiabá será palco, no dia 9 de julho, de mais uma edição do “Conexão é Poder”, evento gratuito idealizado e promovido pela vereadora Maysa Leão (Republicanos). Com foco em protagonismo feminino, inovação e desenvolvimento pessoal e profissional, o encontro será realizado das 8h30 às 11h30, no auditório Plenarinho da Casa de Leis, e as vagas são limitadas.

Voltado especialmente para mulheres que desejam alavancar suas carreiras, negócios e estratégias de comunicação, o evento trará um circuito de palestras e dinâmicas práticas. Entre os temas estão o uso da inteligência artificial para vendas, a construção do protagonismo feminino e o domínio das redes sociais como ferramenta de negócio.

“Esse evento é um presente que preparo com muito amor e profissionalismo. Nosso objetivo é oferecer ferramentas reais para que cada mulher possa alcançar o sucesso no seu trabalho, no seu negócio e nos seus projetos de vida”, afirma a vereadora Maysa Leão, que também será uma das palestrantes. “Acredito na força da conexão e no poder do conhecimento compartilhado. É isso que vamos proporcionar no Conexão é Poder”.

O evento contará com as seguintes palestras: Rebeca Gusmão – “ChatGPT: Como usar a inteligência artificial para criar campanhas comerciais que atraem mais clientes e aumentem suas vendas” Vereadora Maysa Leão – “Protagonismo” Agência My Social – “Descomplicando o Instagram”

Além das palestras, o evento também será uma oportunidade única para networking com outras mulheres que fazem parte de uma ampla rede de apoio e relacionamento.

“Vivemos tempos em que saber se comunicar bem, entender de tecnologia e posicionar-se com firmeza são diferenciais importantes. Queremos mostrar que é possível se destacar mesmo com poucos recursos, quando temos as estratégias certas”, reforça Maysa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp: (65) 99921-0999.

Serviço:

Evento: Conexão é Poder

Data: 09 de julho (quarta-feira)

Horário: 08h30 às 11h30

Local: Câmara Municipal de Cuiabá – Auditório Plenarinho

Inscrições gratuitas via WhatsApp: (65) 99921-0999

Vagas limitadas!