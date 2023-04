Jogos Regionais Escolares e Estudantis reúnem mais de 1,1 mil atletas em Pontes e Lacerda e Juara

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) promove, nesta terça-feira (02.05), a abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2023 em Mato Grosso. O tema deste ano é “No trânsito, escolha a vida! ”.

A solenidade ocorrerá às 18h, no auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O objetivo do movimento mundial é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. As ações objetivam o engajamento de todos em prol da construção de uma cultura de paz e segurança no trânsito, para a redução de sinistros.

Para trabalhar essa sensibilização, ao longo do mês serão realizadas diversas ações, como palestras com estudantes do ensino médio, motoristas profissionais, abordagens educativas com pit stop em avenidas de grande fluxo de veículos em Cuiabá e Várzea Grande com maiores índices de sinistros, entre outras ações.

“É um mês em que reforçamos ainda mais a importância do cuidado, de seguir as regras de trânsito e da atenção para termos um trânsito mais seguro. As ações serão realizadas de forma integrada com as demais instituições de Segurança Pública e parceiros buscando essa reflexão para redução de sinistros nas vias e preservação da vida”, disse a coordenadora de Ações Educativas do Detran-MT, Gresiella Almeida.

As atividades da campanha Maio Amarelo em Mato Grosso estão sendo desenvolvidas pelo Detran-MT em parceria com a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá, Guarda Municipal de Várzea Grande e outras instituições públicas e privadas que atuam no trânsito.

Confira a programação em Mato Grosso:

Dia 02/05 – 18h – Abertura da Campanha Maio Amarelo 2023 – auditório Milton Figueiredo (Assembleia Legislativa de Mato Grosso).

Dia 03/05 – Das 8h30 às 12h – Atendimento no Terminal Rodoviário de Cuiabá (Detran e Sest Senat).

Dia 05/05 – Das 17h às 18H30 – Pit Stop educativo Dia Mundial do Trânsito – Av. Miguel Sutil (Detran, Batalhão de Trânsito, Semob e fiscalização de trânsito do Detran)

Dia 08/05 – 7h às 8h30 – Palestra orientativa a colaboradores da Sorpan, bairro São Matheus, em Várzea Grande

19h30 – Pedal do projeto Bike Tour – concentração na Praça das Bandeiras, em Cuiabá

Dia 09/05 – 13h às 17h – Palestra orientativa a colaboradores do Viterra Brasil – avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá

Dia 11/05 – 8h30 às 12h – Atendimento na empresa Carvalima Transportes, no Parque Cuiabá (Detran e Sest Senat)

19h às 20h – Palestra orientativa para colaboradores da Via Láctea – Av Fernando Correa da Costa, em Cuiabá

Dia 12/05 – 17h às 18h30 – Pit Stop educativo no semáforo em frente a Via Láctea – Av Fernando Correa da Costa, em Cuiabá (Detran, Batalhão de Trânsito, Semob e fiscalização de trânsito do Detran)

Dia 16/05 – 13h30 às 14h30 – Palestra aos colaboradores do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande

13h às 17h – Abordagem educativa no Aeroporto Marechal Rondon

Dia 18/05 – 7h30-11h30 – Atendimento aos colaboradores da empresa Caribus Transportes, em Cuiabá (Detran e Sest Senat)

Dia 19/05 – 16h às 17h30 – Palestra aos colaboradores do Grupo Mônaco Motocenter, Av Fernando Correa da Costa, em Cuiabá

Dia 23/05 – 8h às 9h30 – Palestra aos colaboradores do grupo Bom Futuro – Av. dos Florais, em Cuiabá

Dia 24/05 – 17h às 18h30 – Pit Stop educativo na av. Tenente Coronel Duarte em frente à praça Ipiranga, em Cuiabá (Detran, Batalhão de Trânsito, Semob e fiscalização de trânsito do Detran)

Dia 25/05 – 7h às 8h30 – Palestra aos colaboradores do grupo Votorantim Cimentos

9h às 12h- Atendimento na empresa Todimo Transportes, em Cuiabá (Detran e Sest Senat)

18h – Orientação pedagógica na creche Maria Benedita Martins de Oliveira, em Cuiabá

19h às 20h – Palestra aos colaboradores do grupo Orion Veículos, em Várzea Grande

Dia 26/05 – 17h – Pit Stop educativo no semáforo da rotatória do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande (Detran, Batalhão de Trânsito, Semob e fiscalização de trânsito do Detran)

19h – Palestra orientativa “Mulher ao Volante, Direção Elegante” para mulheres na Grande Loja Maçônica, na Morada do Ouro, em Cuiabá

Dia 29/05 – 6h às 7h30 – palestra a motoristas profissionais da empresa Tranzilli Expresso, em Várzea Grande

Dia 30/05 – 8h às 17h – Circuito de palestra para alunos do ensino médio da Escola Estadual Liceu Cuiabano, em Cuiabá